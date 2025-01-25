США начали депортацию незаконных мигрантов: Мексика отказалась принимать самолет. Фото

Соединенные Штаты Америки приступили к депортации нелегальных мигрантов. Первые рейсы отправился с военной базы Биггс в Техасе в Гватемалу.

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Об этом сообщает Fox News, отмечая, что такой самолет вмещает 80 человек. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт заявила, что депортационные рейсы из США уже начались.

"Президент Трамп посылает решительное и четкое сообщение всему миру: если вы незаконно въедете в Соединенные Штаты Америки, вы столкнетесь с серьезными последствиями", – написала она.

"Мы можем подтвердить, что ночью два самолета Министерства обороны совершили репатриационные полеты из США в Гватемалу", – сказал Fox News представитель Министерства обороны США.

В NBC News со ссылкой на источники подтвердили, что два самолета ВВС C-17, следовавших в Гватемалу и перевозивших около 80 человек на борту, вывезли депортированных из США в четверг вечером. Выяснилось, что был и третий рейс, который должен был транспортировать мигрантов в Мексику, однако он так и не вылетел.

Мексика отказалась принимать этот депортационный рейс, не дав военному самолету США разрешение на посадку. Это по крайней мере временно сорвало планы администрации Трампа, заявили источники СМИ.

Представитель Белого дома сказал, что "проблема с полетами была административной, и ее быстро устранили".

Fox News также пишет о том, что Иммиграционная и таможенная служба (ICE) арестовала ряд сексуальных преступников, а также членов группировок и других преступников среди более 530 нелегальных иммигрантов, которых она поймала в другой день кампании массовой депортации, объявленной Трампом.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп официально закрыл южную границу для нелегальных мигрантов. Он подписал указ, приостанавливающий въезд иностранцев, пытающихся нелегально попасть в Соединенные Штаты через границу с Мексикой.

Также стало известно, что Трамп приказал усилить военное присутствие на границе с Мексикой. Туда было переброшено 1500 военных. И это только первая волна: ожидается, что на этом участке границы будет 2200 военнослужащих США.

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