Колумбия отказалась принимать беженцев из США: какие жесткие меры ввел Трамп в ответ

Президент США Дональд Трамп отдал приказ своей администрации ввести ряд санкций против Колумбии. Причиной стало то, что страна отказалась принять американские военные самолеты с депортированными мигрантами.

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Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social в воскресенье, 26 января. Он заявил, что получил информацию о том, что двум репатриационным самолетам из США "с большим числом нелегальных уголовников" не позволили приземлиться в Колумбии.

По словам Трампа, такой шаг Боготы вредит национальной безопасности Соединенных Штатов , поэтому он распорядился ввести против Колумбии различные меры. Это, как заявил глава Белого дома, "только начало".

Санкции против Колумбии предусматривают:

– 25% пошлины на все товары, которые поступают из Колумбии в США;

– запрет на поездки и немедленный отзыв виз у чиновников колумбийского правительства и всех их союзников и сторонников;

– визовые санкции против всех членов партии, членов семей и сторонников колумбийского правительства.

25 января стало известно, что Соединенные Штаты Америки приступили к депортации нелегальных мигрантов после указа Трампа. Первые рейсы отправился с военной базы Биггс в Техасе в Гватемалу. Мексика отказалась принимать один из депортационных рейсов, не дав самолету США разрешение на посадку. Проблема полётами якобы была административной, и ее быстро устранили.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый же день на должности главы Штатов Дональд Трамп официально закрыл южную границу для нелегальных мигрантов. Он подписал указ, приостанавливающий въезд иностранцев, пытающихся нелегально попасть в Соединенные Штаты через границу с Мексикой.

Также он приказал усилить военное присутствие на границе с Мексикой. Туда было переброшено 1500 военных. И это только первая волна: ожидается, что на этом участке границы будет 2200 военнослужащих США.

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