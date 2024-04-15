'От физического уничтожения объектов до инженеров и ученых': эксперт дал прогноз, каким может быть ответ Израиля на атаку Ирана

Израиль намерен тщательно подготовиться к ответу на атаку Ирана, чтобы нанести удар в самое подходящее время и в самое слабое место. Это может быть уничтожение объектов, работающих над изготовлением ядерного оружия, или инженеров и ученых, занимающихся соответствующими разработками.

Такое мнение высказал дипломат и эксперт по международным вопросам Руслан Осипенко в комментарии OBOZ.UA. В частности, он убежден, что ответ со стороны Израиля будет однозначно, однако спешить с ним не будут.

"Подготовятся как следует, с моей точки зрения, и будет ответ в самое неподходящее время для Ирана и в самое слабое место. Для этого нужно обнаружить это место и дождаться этого времени. Поэтому точно сказать, когда это будет, мы не можем. Здесь же огромный спектр ответа, от физического уничтожения объектов, работающих над изготовлением ядерного оружия, до инженеров и ученых, занимающихся разработками в этой области. Поэтому, где будет нанесен ответный удар, мы не знаем, но он будет, я думаю", – отметил эксперт.

В то же время он указал на риски, связанные с предстоящим ответом Израиля на атаку Ирана. В частности, против выступают США, "потому что они самые уязвимые, они находятся в избирательной риторике, а общество там 50% за демократию, 50% республиканцев", говорит Руслан Осипенко.

"Это говорит о том, что общество разделено и нет единого мнения, разрешать ли Израилю такой военный ответ на что-либо. Даже на то, что произошло 7 октября, атака на Израиль, а люди говорят – так виноваты сами израильтяне. То есть общественное мнение в мире сложное, оно неоднозначное", – заметил эксперт.

Поэтому сильный ответ Тегерана во всех этих условиях может ослабить Израиль в борьбе с терроризмом.

"Поэтому Израиль будет думать, как это сделать. Я думаю, что это показательно, скажем так, чтобы действительно не спровоцировать широкомасштабный конфликт, против которого выступают и европейские партнеры Израиля, и Америка выступают против этого, но они найдут время и место, как ответить", – прогнозирует Руслан Осипенко.

Эксперт также пояснил, что на самом деле удар Ирана не был внезапным, учитывая историю отношений между ним и Израилем.

"Иранская политика базируется на уничтожении Большого сатаны в лице Соединенных Штатов и малого сатаны, который представляет США в регионе Израиля. Они всегда говорили, что нужно свергнуть Израиль в море, что он незаконно оккупирует палестинские земли, и там государство Израильское должно быть. На этом строилась вся политика Ирана, но Иран никогда не хотел прямого столкновения, избегал ли прямого столкновения с Израилем, действуя через свои прокси, через Хезболлу, ХАМАС, сирийские группировки, которые он подготовил на территории Сирии . уверяя перекрывать торговый путь", – говорит Руслан Осипенко.

Ирану отвечать напрямую, поскольку напрямую был нанесен удар "по иранским руководителям операции", объясняет дипломат.

"Этот генерал, руководивший этими всеми, и Израиль просто отсек голову змее. Здесь Ирану нужно было отвечать, но все думали, что это война, а Иран понимает, что если он втянется в прямое противостояние с Израилем, он проиграет. То есть его объекты, эта вся политика, направленная на то, что он хотел держать свое ядерное оружие – оно провалится. Потому что Израиль использует этот момент, чтобы разгатить все эти ядерные центрифуги, реакторы, где обогащается уран. Их просто разбомбят и не будет оружия в Иране, а на этом строилась внешняя политика Ирана", – спрогнозировал эксперт.

Руслан Осипенко напомнил, что Тегеран угрожал всему региону, заявляя о своем лидерстве, и стоял перед сложной задачей – "ответить, чтобы удовлетворить свою внутреннюю аудиторию". Поэтому после заявлений о готовности воевать даже с США теперь он просто не мог не ответить.

"Но с другой стороны, посмотрите, как они наносили удар. Они же по телевидению просто продемонстрировали, как они готовились, выкатывали на позиции свои ракеты, дроны, показывали сколько полетит, когда полетит, как полетит, через какие страны полетит, а ответные союзники говорят – мы еще над Ираком сбиваем все. Это такова была, с моей точки зрения, политическая игра, когда Иран удовлетворил свою аудиторию внутренним ответом, скажем так, большому и малому сатане, а Израиль, сбив все эти ракеты вместе с союзниками, продемонстрировал мощность своей власти, что "мы так эффективны, все сбили и наши Союзники нас поддержали во время войны". То есть все довольны остались – и Иран, и Израиль, политики по крайней мере", – объяснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю около 200 беспилотников и более сотни ракет. По данным израильских военных, ни одна из целей не достигла воздушного пространства страны – все были перехвачены, в том числе союзниками.

Израиль пообещал ответ Ирану и назвал атаку объявлением войны. В свою очередь Иран в ООН заявил, что это стало ответом на агрессию "сионистского режима" против иранских дипучреждений в Дамаске, а военные действия Тегерана якобы были проведены в соответствии с Уставом ООН "по законной обороне".

Генсек ООН Антониу Гутерриш, а также ряд лидеров стран осудили агрессию Ирана, подчеркнув, что ни регион Ближнего Востока, ни мир "не могут позволить себе еще одну войну".

Президент США Джо Байден созвал консультации в G7 относительно ответа на атаку, срочно созвать заседание "Группы семи" призвала также Италия.

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