Оставил предсмертную записку: названы возможные причины самоубийства главы Следкома РФ по Пермскому краю

Глава следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю Сергей Сарапульцев, о смерти которого стало известно 23 сентября, повесился в своем доме. Он оставил записку, которую адресовал не семье, а Богу.

Детали инцидента опубликовал "Коммерсантъ". Как рассказали источники издания, причиной самоубийства офицера могло стать его скрытое психическое заболевание. В пользу этой версии также говорит то, что от подобных проблем страдает близкий родственник Сарапульцева.

"Господи Иисусе Христе, прости меня грешного за все прегрешения мои, вольные и не вольные. Грешен и виноват я перед тобой, а в чем – то тебе ведомо. Помилуй меня – раба твоего недостойного", – написал полковник в предсмертном письме.

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Как выяснили журналисты, в прошлом году Сарапульцев уже предпринимал попытку наложить на себя руки. При этом никаких проблем на работе у офицера не было. В то же время погибший тяжело переживал из-за массового убийства в пермском университете, который и сам окончил в свое время.

Издание Mash ранее сообщало, что одной из причин самоубийства Сарапульцева мог стать "разнос" со стороны главы СК Александра Бастрыкина, который приехал в город после стрельбы. Однако источники "Коммерсанта" утверждают, что высокопоставленный офицер во время совещания не высказывал никому претензий. Во всяком случае, по словам участников встречи, ничего экстраординарного тогда не произошло.

На следующий день аналогичное совещание с участием погибшего провел генерал Габдулин, которого подчиненные называют спокойным человеком. По данным издания, обошлось без нагоняев. Однако вскоре после этой встречи полковник отправился на обед, но так и не вернулся. В его крови и моче позже нашли следы этилового спирта.

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