Орбан отметился "миротворческой" идеей: предложил организовать встречу Зеленского с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает строить из себя миротворца в российско-украиснкой войне. Глава венгерского правительства отметился отметился очередным циничным заявлением о том, что для окончания войны "необходимо встретиться" президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Путину.

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На полях форума "Амброзетти" в Италии Орбан выдал, что президентам России и Украины нужно "наладить коммуникацию", чтобы положить конец войне. Об этом пишет издание Politico.

На вопрос о том, возможна ли встреча Путина и Зеленского, венгерский премьер-министр ответил: "Конечно. Необходимо! Первый вопрос — это коммуникация. Если коммуникации нет, война становится все хуже и хуже".

Издание напомнило, что в первые недели шестимесячного срока председательства Венгрии в Совете ЕС Орбан пытался представить себя "миротворцем" в вопросе российского полномасштабного вторжения в Украину, неожиданно посетив Киев, чтобы встретиться с Зеленским, а затем на той же неделе вылетев в Москву на поклон к Путину.

"В последние недели и Путин, и Зеленский заявляли, что приветствовали бы посредников в обсуждении того, как положить конец войне на Украине, но они не верят, что Венгрия является вариантом для этого. Выступая на панельной дискуссии на Восточном экономическом форуме России во Владивостоке в четверг, Путин сказал, что Китай, Бразилия или Индия потенциально могли бы помочь в мирных переговорах", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, после поездок в Киев и Москву Виктор Орбан, по его словам, понял, что позиции Украины и РФ очень далеки друг от друга. В то же время в Евросоюзе открестились от самодеятельности Орбана и подчеркнули, что к Путину он ездил не от имени ЕС, а по собственной инициативе, поэтому не может представлять Европу.

После самовольного "турне" Орбана группа депутатов Европарламента потребовала приостановить для Венгрии право голоса в ЕС.

Министр по европейским делам Венгрии Янош Бока направил странам Европейского Союза ноту, в которой заявил, что Будапешт прекратил свою "миротворческую миссию" по войне в Украине. Однако в дипломатических кругах считают, что Орбан может снова устроить "мирное турне", когда ему будет выгодно.

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