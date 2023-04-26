Оправдывал российские зверства в Украине: Чехия ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла

Правительство Чехии одобрило введение санкций против патриарха Русской православной церкви (РПЦ) Кирилла, настоящее имя которого Владимир Михайлович Гундяев. Ранее с таким предложением выступил министр иностранных дел страны Ян Липавский.

Видео дня

Об этом в среду, 26 апреля, сообщило министерство иностранных дел Чехии. Глава МИД отметил, что Кирилл злоупотреблял верой для оправдания зверств, совершаемых российскими солдатами в Украине. Именно поэтому он попал в санкционный список.

"В связи с частыми публичными выступлениями этого лица вся информация доступна в открытых источниках. Могу вас заверить, что пакет доказательств насчитывает более ста страниц", – говорит дипломат.

Причиной для включения Кирилла в санкционный список Чехии стала его деятельность, нарушающая или угрожающая территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Также такое решение соответствует интересам внешней политики и безопасности Чешской Республики.

Теперь Гундяев не сможет въехать в Чехию и получать деньги из этой страны. Если у него найдут имущество в Чехии, то такие активы будут заморожены.

Ранее Великобритания тоже ввела санкции против патриарха РПЦ Кирилла, поддержавшего войну против Украины. Наш Кабмин тоже поддержал предложение Минкультуры и информационной политики ввести санкции против 7 представителей РПЦ и патриарха Кирилла.

СНБО также ввел санкции против 22 российских священников, среди них – племянник Гундяева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Во время Пасхального богослужения патриарх РПЦ Кирилл обратился к украинцам, которых назвал "малороссами", живущими на "русской земле", с требованием мира, а фактически – капитуляции перед РФ.

– Гундяев также попытался обосновать российское вторжение. Он в очередной раз обвинил в этом Запад, заявив, что причиной войны в Украине стало якобы отсутствие общих ценностей.

– Патриарх Кирилл назначил "главного попа" войны в Украине – тот воевал в Чечне и Южной Осетии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!