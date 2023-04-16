Патриарх РПЦ Гундяев цинично обратился к 'малороссам' с требованием мира и благословил Россию на борьбу с прогрессом

Во время Пасхального богослужения патриарх РПЦ Кирилл сделал циничное заявление. Он обратился к украинцам, которых назвал "малороссами", живущими на "русской земле", с требованием мира, а фактически – капитуляции перед РФ.

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Также Кирилл заявил, что Россия, разрушая украинские города и села и убивая украинцев, якобы борется с "новым язычеством" и научно-техническим прогрессом человечества. Его речь цитируют российские пропагандистские СМИ.

Глава РПЦ Кирилл (Гундяев) на Пасху заговорил о "междуособной брани" между РФ и Украиной, а также потребовал "мира", который, по мнению московского патриарха, должен объединить россиян и украинцев в единый народ.

"Сегодня на земле нашей, русской, исторической, происходят тяжелые события. Можно сказать, междоусобная брань. И сегодня обращаюсь и к россиянам, и к украинцам. Особенно обращаюсь к тем, кто не по своей воле оказались вовлеченными в этот конфликт. Мы должны силой нашей молитвы и нашими добрыми делами сделать все, чтобы как можно быстрее этот конфликт остановился, чтобы мир и совместная добрая жизнь, братские отношения вновь соединяли крепко-накрепко наши народы, которые были единым народом единой Руси", – выдал Гундяев.

Он также заявил, что будет молиться о благословлении "земли русской".

"Сегодня об этом будет моя особая молитва, и я просил бы вас всех присоединиться к этой молитве, чтобы Господь благословил землю Русскую. Когда я говорю "русскую", я имею в виду Русь, из которой вышли и великороссы, и малороссы, и другие народности, но та самая Русь, с которой все мы связаны исторически, духовно и цивилизационно. Да поможет Господь нам, пройдя теми испытаниями, которые сейчас имеют место, снова обрести мир, взаимное уважение, согласие, способность жить и работать вместе. Да хранит Господь землю Русскую, да хранит Господь все народы, которые исторически живут на этой огромной части суши. Да хранит Господь страны наши, да укрепит мир и любовь в отношениях между нами", – цинично выдал поддерживающий агрессию РФ против Украины Гундяев.

Также он выдал новую версию "причин" войны, развязанной Россией против Украины. На сей раз необоснованное агрессивное вторжение, убийства, разрушения и оккупацию украинских территорий Гундяев "объяснил" якобы стремлением РФ и РПЦ противостоять "новому язычеству в глобальном масштабе", а также научно-техническому прогрессу человечества.

"Сегодня в глобальном масштабе развивается новое язычество, основанное на поклонении разным производным от человека — поклонение прогрессу, науке, технике", — выдал Гундяев.

Он также заявил, что у России "есть полное право" на борьбу с "новым язычеством". К этому обоснованию он приплел атеизм, ставший частью государственной идеологии СССР.

"И мы знаем, чем все закончилось", — подчеркнул Гундяев.

Ранее сообщалось ,что пока в РПЦ толкают лживые речи о желании мира, российские захватчики обстреливают Украину даже на Пасху. Так, в Пасхальную ночь оккупанты ударили по Камышевахе Запорожской области: пострадала церковь и здания рядом с ней. К счастью, по причине комендантского часа в храме в момент обстрела никого не было. Также войска РФ обстреливали сам город Запорожье, там снаряды прилетали в зеленую зону.