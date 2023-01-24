СНБО ввел санкции против 22 российских священников: среди них – племянник Гундяева

Совет нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) ввел санкции против 22 священников РПЦ. Среди тех, кто попал под ограничения, есть и племянник патриарха РПЦ Кирилла (Владимира Гундяева).

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В обращении к украинцам в конце 334-го дня войны с Россией президент Владимир Зеленский отметил, что речь идет о гражданах государства-агрессора, которые "прикрываясь духовностью, поддерживают террор и геноцидную политику".

На сайте президента 23 января сообщили, что глава государства подписал указ о введении в действие решения СНБО. В приложении к решению учреждения обнародовали полный список попавших под санкции лиц в Украине.

Гундяев Михаил Николаевич – представитель РПЦ при Всемирном Совете Церквей и других международных организациях в Женеве, протоиерей.

Алфеев Григорий Валерьевич – гражданин РФ, руководитель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Илларион.

Балашов Николай Владимирович – заместитель руководителя отдела внешних церковных связей РПЦ, протоиерей.

Волочков Павел Павлович – архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зирянский РПЦ Питирим.

Владимиров Артемий Владимирович – протоиерей РПЦ, писатель, проповедник и педагог.

Ткачев Андрей Юрьевич – митрофорный протоиерей, проповедник, телеведущий, YouTube-блогер.

Осипов Алексей Ильич – русский православный богослов, педагог и публицист, доктор богословия, заслуженный профессор Московской православной духовной академии и семинарии РПЦ.

Богдасаров Роман Сергеевич – наместник храма Зосимы и Савватия Соловецких в Гольянове (Москва), заведующий вектором по взаимодействию с Росгвардией Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами.

Булеков Александр Владимирович – настоятель храма Казанской иконы Божией Матери (Москва) архимандрит Филарет, заместитель председателя Отдела внешних церковных связей.

Ганьжин Александр Иванович – заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, архимандрит Алексей.

Горбачев Леонид Эдуардович – митрополит Клинский Леонид РПЦ, глава патриаршего экзархата Африки.

Емельянов Леонид Григорьевич – митрополит Владимирский и Суздальский Тихон.

Кипшидзе Вахтанг Владимирович – заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию церкви с обществом и СМИ.

Кульберг Алексей Сергеевич – митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации.

Легойда Владимир Романович – и. о. руководителя пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси.

Немцов Николай Федорович – митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

Овчаров Олег Андреевич – председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, иерей, протопресвитер военного и морского духовенства.

Севрюк Антон Юрьевич – митрополит Волоколамский Антоний, глава Отдела внешних церковных связей.

Татаринцев Константин Юльевич – заведующий сектором по взаимодействию с ВКС Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, протоиерей.

Чашин Николай Николаевич – митрополит Сингапурский и Юго-Восточно-Азиатский Сергей.

Щипков Александр Владимирович – заместитель председателя Всемирного русского народного собора, первый заместитель председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви с обществом и СМИ РПЦ.

Раховский Сергей Васильевич – глава Духовного совета Российского Объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров предложил парламенту законопроект о запрете в Украине религиозных организаций, руководимых государством-агрессором России. Карточка будущего документа уже появилась на сайте Верховной Рады.