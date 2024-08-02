"Он уже не жилец": Бессмертный описал перспективы ФСБшника Красикова, возвращенного в Россию в рамках обмена с Западом. Видео

Сотрудника ФСБ РФ Вадима Красикова, которого власти Германии отдали России в рамках обмена заключенными 1 августа, могут "убрать". Этот 59-летний киллер совершил несколько резонансных убийств в РФ, но сел в тюрьму в Германии – после того, как в августе 2019 года застрелил чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили в берлинском парке.

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Эксперт по международной политике, дипломат Роман Бессмертный в комментарии OBOZ.Talk высказался о нашумевшем обмене. Впрочем, он предпочел не давать этому событию однозначную оценку.

"Скажем так, я бы сейчас вообще избежал оценки: хорошо, плохо и так далее", – сказал Бессмертный.

Он обратил внимание на то, что "своего рода бандюганов, разведчиков и террористов" поменяли на "абсолютно порядочных, уважаемых людей", находившихся в российском заключении.

Дипломат считает, что можно поблагодарить тех, кто вытащил этих узников, "потому что их ждала смерть". К примеру, гражданин Германии Рико Кригер был приговорен беларусским судом к смертной казни по делу о "терроризме".

Что касается офицера ФСБ Красикова, что "он уже не жилиц все равно, с точки зрения их внутренних отношений, разведки и так далее", сказал Бессмертный. По его мнению, если не одним, то другим способом этого киллера могут "убрать" в РФ.

"Надо же вспомнить (опять же, короткая память), где "Гиви", где "Моторола", где вся эта шушера, которая устраивала расстрелы украинских военных, гражданского населения и так далее. То есть, по таким лицам – вообще дискуссии никакой нет", – высказал мнение эксперт.

Напомним: Россия и Запад провели обмен заключенными 1 августа на территории аэропорта в Анкаре (Турция). Москва освободила 16 людей, а Запад передал российской стороне восемь человек. Детальнее о том, кого на кого обменяли, читайте по ссылке.

Как писал OBOZ.UA, 2 августа в Кремле признали, что в результате обмена заключенными РФ вернула домой сотрудников спецслужб. В частности, осужденный в Германии за умышленное убийство Вадим Красиков – агент ФСБ и служил в подразделении "Альфа" вместе с охраной Владимира Путина, признал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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