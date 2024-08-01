Россия и Запад провели обмен заключенными: среди освобожденных американский журналист Гершкович. Первые подробности

Россия и несколько стран Запада провели обмен заключенными. В его рамках РФ освободила журналиста WSJ Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца США Пола Уилана

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Об этом сообщил Bloomberg. Отмечается, что мужчины, заключенные в России по обвинениям в шпионаже, которые они и США отрицают, направляются к местам назначения за пределами государства-агрессора.

Как пишет медиа со ссылкой на анонимные источники, Штаты и их союзники в ответ также вернут в Россию заключенных, которых они содержат.

Следует отметить, что история обменов заключенными между РФ и Западом уходит корнями в далекий 1962 год: тогда впервые СССР отдал США летчика Фрэнсиса Пауэрса, а Вашингтон Москве – шпиона Рудольфа Абеля. Один из крупнейших обменов состоялся в 1985 году в Германии – 23 арестованных агента ЦРУ на четырех советских разведчиков.

Также в 2010 году в австрийской Вене США передали России десять разведчиков, а Москва обменяла их на четырех россиян, осужденных за сотрудничество с западными спецслужбами.

После этого обмены между Россией за Западом проходили в 2015, 2018, 2019 и 2022 годах.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июля СМИ сообщили, что за последние два дня шесть политзаключенных исчезли из российских колоний и СИЗО. Причины и направления их этапирования неизвестны, но, возможно, их могут готовить к обмену.