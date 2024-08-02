У Путина признали, что освобожденный при обмене террорист Красиков является агентом ФСБ и был причастен к охране президента

В Кремле признали, что в результате обмена заключенными Россия вернула домой сотрудников спецслужб. В частности, осужденный в Германии за умышленное убийство Вадим Красиков является агентом ФСБ и служил в подразделении Альфа вместе с охраной российского диктатора Путина.

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Об этом рассказал спикер Кремля Дмитрий Песков. Он также уточнил, что возвращенные из Словении "разведчики-нелегалы" (т.е. Артем и Анна Дульцевы) даже "не знали, что они россияне".

Когда страна-агрессор показывала возвращение "героев", в объективы пропагандистов попала теплая встреча Путина и Красикова (на скриншотах выше и ниже). Однако Песков утверждает, что это не Путин, а путинская охрана приветствовала Красикова.

"Красиков является сотрудником Федеральной службы безопасности. Он служил в "Альфе". Интересно, что когда он служил в "Альфе", то служил вместе с несколькими сотрудниками охраны президента. Вот они друг друга и поздравляли, когда увидели друг друга", – сказал Песков. .

Интересно, что логику, по которой РФ выбрала для возвращения именно киллеров из ФСБ и ГРУ и шпионов-любителей (или, по определению Пескова, "нелегалов-разведчиков"), представитель Кремля отказался объяснить, заявил, что "такие детали и вся внутренняя кухня переговоров по обмену не могут быть публичными".

Красиков не только служил вместе с другими охранниками Путина – он был его личным телохранителем достаточно долгое время, задолго до Кремля. Как утверждает The Wall Street Journal, "Вадим Красиков является профессиональным убийцей и человеком, которого лидер России лично хотел вернуть домой".

Издание интересовалось личностью Красикова, потому что именно за него Россия согласилась отпустить их журналиста.

Отмечается, Красиков и Путин были знакомы как минимум с 1994 года, когда последний являлся заместителем мэра Петербурга, а первым его охранником. Именно тогда они и сблизились, причем настолько, что вместе посещали стрельбище (Красиков хвастался, что Путин очень хорошо стреляет).

Уже к нулевым агент ФСБ Красиков зарабатывал 10 тысяч долларов в месяц и получал "бонусы к зарплате за командировки", утверждает издание. Это намек на заказные убийства, которые Красиков исполнял в разных странах.

Неудивительно, что с такими деньгами семья Красикова вела роскошный образ жизни. Его вторая жена "жаловалась, что из-за того, что муж часто меняет личные автомобили, она не успевает привыкать к управлению этими Porsche и BMW".

Как сообщал OBOZ.UA, обмен между РФ и Беларусью, а также США, Германией и Словенией осуществлялся в Анкаре. В Турцию было отправлено 26 человек на семи самолетах (два – из США, по одному – из Германии, Польши, Словении, Норвегии и России). Десять человек, в том числе двое детей, были переданы в Россию, 13 – в Германию и трое – в США.

В США также признали, что самый ценный "кадр", который РФ получила в рамках обмена, – киллер из ФСБ Вадим Красиков. Там отметили, что во время любых переговоров с российскими чиновниками по обмену, первое, на чем настаивали россияне – освобождение именно Красикова.

Этот киллер из ФСБ был исполнителем нескольких заказных убийств, в частности, бизнесмена Александра Козлова в Карелии 2007 года, бизнесмена Альберта Назранова в Москве 2015 года, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили 2019 года и других.