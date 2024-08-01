Журналисты, политзаключенные и военные: СМИ обнародовали список заключенных, которых обменяли Запад и Россия

Россия и США с Германией провели обмен заключенными. В РФ вернулись сотрудники ФСБ, шпионы, киберпреступники и мошенники; страна-агрессор обменяла их на гражданских.

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По данным The Insider, Москва освободила 16 людей. Запад передал российской стороне восемь человек.

По информации СМИ, переговоры об обмене "шли по разным каналам уже несколько лет и в разных конфигурациях". Официально подробности не разглашались.

Кого получила Россия

Вадим Красиков

Наемный убийца, который служил в ФСБ. Причастный ко смертям бизнесмена Александра Козлова в Карелии в 2007 году, бизнесмена Альберта Назранова в Москве в 2015-м, чеченского беженца Зелимхана Хангошвили в 2019-м в Берлине – и это не полный список. В Германии его приговорили к пожизненному.

Супруги Артем и Анна Дульцевы

Обвиняются в шпионаже; СМИ связывали их с СВР России, а также ГРУ. Жили в Словении, выдавая себя за граждан Аргентины по имени Людвиг Гиш и Мария Роза Майер Муньос.

Павел Рубцов

Агент ГРУ, которого 27 февраля 2022 года поймали в Польше на границе с Украиной. Выдавал себя за испанского журналиста Пабло Гонсалеса, но на само деле собирал информацию для российских спецслужб.

Роман Селезнев

Российский хакер, который получил в США 27 лет тюрьмы за компьютерное мошенничество и кражу персональных данных. Занимался продажей украденных данных банковских карт (в основном эти карты принадлежали гражданам США) с 2003 года.

Владислав Клюшин

Предприниматель, осужденный в США на 9 лет колонии из-за инсайдерской торговли. Участвовал в схеме, предусматривающей незаконное использование конфиденциальной информации для получения финансовой выгоды на рынке ценных бумаг.

Михаил Микушин

Российский шпион, который работал в норвежском Арктическом университете Тромсе, выдавая себя за гражданина Бразилии Жосе Ассиса Джиаммариа. The Insider смог подтвердить принадлежность Микушина к ГРУ.

Вадим Конощенок

Контрабандист, вероятный сотрудник ФСБ РФ. Американские власти предполагают, что он служил в российской разведке. Нелегально вывозил высокотехнологичное оборудование из Соединенных Штатов и через страны ЕС поставлял его российским государственным компаниям, в том числе военным.

Кого освободила Россия

Владимир Кара-Мурза

Активист и публицист, которого в РФ приговорили к 25 годам колонии по обвинению в распространении "фейков" об армии, сотрудничестве с нежелательной организацией и госизмене.

Обвинения в госизмене касались публичных выступлений Кара-Мурза в США и Европе, где он говорил о терроре в России по политическим мотивам, фальсификациях на выборах, нарушениях прав человека в Российской Федерации, называл ее страной-агрессором в войне с Украиной.

Илья Яшин

За т.н. фейки об армии РФ получил 8,5 лет колонии общего режима. Дело было возбуждено из-за стрима Яшина о преступлениях российских оккупантов в городе Буча Киевской области.

Алсу Курмашева

Редактор Idel.Реалии (проект "Радио Свобода"), гражданка России и США. Жила и работала в Праге (Чехия).

Когда женщина в июне 2023 года находилась в РФ по семейным обстоятельствам, ее задержали в аэропорту. Впоследствии на нее повесили уголовное дело по ч. 3 ст. 330.1 УК РФ ("Неисполнение установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов"). В тот момент она даже не была внесена в реестр "иноагентов".

В декабре стало известно, что на Курмашеву завели еще одно дело – на сей раз по статье о военных "фейках".

Эван Гершкович

Журналист The Wall Street Journal, которого в России обвинили в шпионаже и приговорили к 16 годам колонии. Мужчину арестовали, когда тот работал в Екатеринбурге над материалом о вербовке в ЧВК "Вагнер".

По версии обвинения, Гершкович "по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия АО НПК "Уралвагонзавод" по выпуску и ремонту военной техники".

Олег Орлов

Правозащитник, председатель "Мемориала", осужденный по статье о "дискредитации" росармии. Сначала суд его оштрафовал, но прокуратура подала апелляцию и добилась, чтобы Орлова отправили в колонию на 2,5 года.

Александра Скочиленко

Художница в марте 2022 года устроила перформанс против полномасштабной войны России против Украины. В магазине "Перекресток" она вместо ценников товаров размещала сообщения о погибших при обстреле Мариупольского драмтеатра мирных жителях. За это ее посадили на 7 лет – якобы за "публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил".

Андрей Пивоваров

Бывшего главу "Открытой России" задержали в аэропорту. Против него возбудили уголовное дело по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации. В 2022 году Пивоварова приговорили к 4 годам колонии.

Ксения Фадеева

Бывшая глава штаба оппозиционера Алексея Навального в Томске. Она получила 9 лет колонии по обвинению в организации деятельности "экстремистского сообщества с использованием служебного положения и участии в некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан".

Лилия Чанышева

Бывшая глава уфимского штаба Навального, арестованная из-за создания "экстремистского сообщества". Фактически это обвинение ей предъявили задним числом – за деятельность в организации в то время, когда она еще не была признана "экстремистской". Приговорена к 7,5 годам лишения свободы, но в апреле 2024 года Верховный суд Башкортостана ужесточил приговор до 9,5 лет.

Вадим Останин

Бывший глава барнаульского штаба Навального. Его дело касалось участия в "экстремистском сообществе" и "некоммерческой организации, посягающей на личность". Приговорен к 9 годам колонии общего режима.

Рико Кригер

Медик, бвший сотрудник немецкого Красного Креста. Задержан в Беларуси в октябре 2023 года. Его обвинили по шести статьям: незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, приведение в негодность транспорта или путей сообщения, создание экстремистского формирования или участие в нем, агентурная деятельность, наемничество, акт терроризма.

За подрыв железнодорожных путей суд РБ приговорил его к смертной казни. 30 июля 2024 года Александр Лукашенко помиловал Кригера.

Герман Мойжес

Юрист, идеолог велодвижения, гражданин Германии и России. Его обвиняли в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Кевин Лик

18-летний Лик стал первым осужденным за госизмену школьником в России. Его приговорили к 4 годам колонии общего режима в декабре 2023 года. Мол, он фотографировал места дислокации войсковой части в Майкопе, после чего отправлял фотографии по электронной почте "представителю иностранного государства".

Демури (Дитер) Воронин

Политолог, гражданин России и Германии. Фигурант дела журналиста Ивана Сафронова – якобы он получал от Сафронова информацию, которую затем продавал иностранным разведкам. Получил 13,3 года колонии строгого режима.

Патрик Шебель

Гражданин Германии. В январе 2024 года был задержан в аэропорту "Пулково" из-за шести мармеладок, в составе которых эксперты обнаружили марихуану.

Пол Уилан

Американский военнослужащий, бывший морской пехотинец, арестованный в 2018 году. Признан виновным в шпионаже против России и приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Виновным себя не признал.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия и Запад провели обмен заключенными 1 августа на территории аэропорта в Анкаре (Турция). 30 июля СМИ писали, что за последние два дня шесть политзаключенных исчезли из российских колоний и СИЗО. Журналисты предполагали, что осужденных могли готовить к обмену.

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