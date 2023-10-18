Официально: ЦАХАЛ заявил, что не наносил ударов по больнице в Газе. Видео

Армия обороны Израиля заявила, что не наносил ударов по больнице в Газе. По данным разведки, смертельный взрыв произошел из-за неудачного пуска ракеты террористической организацией "Исламский джихад".

Такое заявление сделал спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари, а также об этом сообщает The Times of Israel. Он отметил, что "анализ оперативных систем показывает, что террористы выпустили ракетный залп в секторе Газа, проходивший в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в секторе Газа в момент удара".

"Разведанные данные из нескольких источников, которыми мы располагаем, указывают на то, что "Исламский джихад" несет ответственность за неудачный запуск ракеты, поразившей больницу в секторе Газа", – подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

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Он добавил, что террористические организации в секторе Газа ведут беспорядочный огонь по Израилю.

"С начала войны около 450 ракет, выпущенных в сторону Израиля, упали в Газе, поставив под угрозу и причинив вред жизни жителей Газы", – сказал представитель ЦАХАЛ.

Напомним, во вторник вечером, 17 октября, в секторе Газа ракета попала по больнице Аль-Ахли, в результате чего погибли сотни человек. ХАМАС обвинил в инциденте армию Израиля и призвал мусульман по всему миру выходить на протесты. Израиль же по итогам собственного расследования заявил, что ответственность за удар по больнице несет исламистская террористическая группировка "Исламский джихад".

В то же время после попадания в больницу в арабских странах начались массовые протесты. В Иордании после атаки на больницу в Газе сторонники ХАМАС подожгли посольство Израиля и пытались взять его штурмом.

Протесты после удара по больнице в Газе начались также в Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане.

ЕС, Всемирная организация здравоохранения, Лига арабских государств, а также президент Турции Реджеп Эрдоган осудили взрывы в больнице в Газе.

Напомним, Армия обороны Израиля продолжает ликвидировать руководящий состав террористической организации ХАМАС. В результате точного удара в секторе Газа был убит террорист Усама Мазини.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан пригрозил "последствиями" Израилю, который продолжил наносить удары по террористам ХАМАС в секторе Газа. В Тегеране заявили, что фронт сопротивления может прибегнуть к "превентивным действиям" в ближайшие часы.

Как сообщал OBOZ.UA, США якобы приказали примерно 2 тысячам американских военнослужащих быть готовыми поддержать армию Израиля в войне с террористами ХАМАС. Пентагон разослал соответствующие приказы.

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