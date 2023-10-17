Пентагон планирует развернуть в Израиле 2 тыс. военных США: какие функции они будут выполнять

В США якобы приказали примерно 2 тысячам американских военнослужащих быть в состоянии готовности, чтобы поддержать армию Израиля в войне с террористами ХАМАС. Пентагон разослал соответствующие приказы.

Об этом в понедельник, 16 октября, сообщило издание The Times of Israel. Такую информацию журналисты получили от двух американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

По словам одного из собеседников, речь идет о военнослужащих, выполняющих различные вспомогательные функции, такие как дополнительная медицинская помощь, хранение и обезвреживание взрывоопасных боеприпасов, а также обеспечение дополнительной безопасности на контрольно-пропускных пунктах.

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Второй высокопоставленный чиновник сказал, что они не будут отправлены в Израиль, но могут быть отправлены в другие страны региона.

Отметим, что накануне издание The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона написало, что США могут пересмотреть отказ отправлять своих солдат на Ближний Восток и уже отобрали около 2 тысяч военных для подготовки.

По словам источников журналистов, решение связано с заложниками, которых захватили террористы группировки ХАМАС.

Реальность этого решения, как говорится в материале, будет зависеть от уровня эскалации в ближайшие дни. Вместе с тем, уже сейчас войскам США поручены такие задачи, как консультирование и медицинская поддержка. По словам собеседников WSJ, эти подразделения не предназначены для боевых действий, то есть они не будут отправлены в Израиль, но могут быть отправлены в страны региона.

По словам чиновников, сейчас американские войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, включая Европу. Неясно, при каких обстоятельствах США могли бы разместить войска и где, но решение Пентагона сигнализирует о том, что они готовятся поддержать израильские войска, если Израиль начнет наземное вторжение в сектор Газа, пишут журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в администрации президента Джо Байдена сказали, что американская армия не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для того, чтобы освободить заложников.

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