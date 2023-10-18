В Газе ракета попала в больницу: ХАМАС призывает мусульман к протестам, Израиль обвиняет 'Исламский джихад'. Видео

Вечером во вторник, 17 октября, в секторе Газа ракета попала по больнице Аль-Ахли, в результате которой погибли сотни человек. Из-за атаки на больницу в арабских странах начались массовые протесты. Израиль заявил, что ответственность за удар по больнице несет исламистскую террористическую группировку.

Об этом сообщила израильская англоязычная онлайн-газета The Times of Israel. Отмечается, что в результате атаки погибли не менее 300 человек. Еще несколько сотен получили ранения.

Сначала власти Израиля заявили, что проверяют информацию. Позже ЦАХАЛ сообщил, что разведданные израильских военных показывают – за нападением на больницу стоит исламистская террористическая группа "Исламский джихад".

Видео дня

"Анализ оперативных систем ЦАХАЛ указывает на то, что в секторе Газа террористы выпустили ракетный шквал, прошедший в непосредственной близости от больницы Аль-Ахли в Газе во время удара. Разведданные из многих имеющихся у нас источников указывают на то, что Исламский Джихад ответственный за неудачный запуск ракеты, попавшей в больницу в Газе", – говорится в сообщении израильской армии.

Телеканал Аль-Джазира случайно в прямом эфире показал падение ракеты. На видео видно, что ориентировочно палестинская ракета сбилась с курса и упала на больницу. На кадрах также на несколько секунд показали горящую больницу. Любопытно, что канал сразу после этого переключился на студию и перестал транслировать видео.

В то же время после попадания в больницу в арабских странах начались массовые протесты. В Иордании после атаки на больницу в Газе сторонники ХАМАС подожгли посольство Израиля и пытались взять его штурмом.

На видео видно, как разозленная толпа окружает здание и пытается силой проникнуть внутрь. Пока неизвестно, были ли в здании израильские сотрудники.

Протесты после удара по больнице в Газе начались также в Тунисе, Турции, Сирии, Иране и Ливане.

ЕС, Всемирная организация здравоохранения, Лига арабских государств, а также президент Турции Реджеп Эрдоган осудили взрывы в больнице в Газе.

Так, ВОЗ требует немедленной защиты мирного населения и оказания медицинской помощи в палестинском анклаве.

"ВОЗ решительно осуждает нападение на больницу Аль-Ахли", – написал генеральный директор агентства здравоохранения ООН Тедрос Адханом Гебрейесус на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

Глава ЕС Шарль Мишель заявил, что нападения на гражданскую инфраструктуру в Газе нарушают международное право.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал попадание ракеты в больницу "последним примером лишения основных человеческих ценностей".

Глава Лиги арабских государств Ахмед Абул Гейт призвал западных лидеров "немедленно остановить эту трагедию", добавив, что "арабские механизмы задокументируют эти военные преступления, а преступникам это не сойдет рук".

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