В Израиле заявили о ликвидации руководителя ХАМАС, отвечавшего за заключенных

Армия обороны Израиля продолжает ликвидировать руководящий состав террористической организации ХАМАС. В результате точного удара в секторе Газа был убит террорист Усама Мазини.

Главарь боевиков отвечал за заключенных. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Армия обороны совместно с Израильским агентством по использованию космоса провели операцию по ликвидации террориста на территории Газы.

Бойцы ЦАХАЛ убили главу Совета шуры террористической организации ХАМАС Усаму Мазини. В Армии обороны отметили, что он отвечал за заключенных ХАМАС и руководил террористической деятельностью против Израиля.

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Также известно, что в ночь на 17 октября израильская авиация работала по городам Рафах и Хан-Юнис в секторе Газа.

Напомним, министр обороны Израиля Йоав Галлант во время встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, заявил, что война ЦАХАЛ с палестинскими боевиками ХАМАС – это война в долгую.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан пригрозил "последствиям" Израилю, который продолжил наносить удары по террористам ХАМАС в секторе Газа. В Тегеране заявили, что фронт сопротивления может прибегнуть к "превентивным действиям" в ближайшие часы.

Как сообщал OBOZ.UA, США якобы приказали примерно 2 тысячам американских военнослужащих быть готовыми поддержать армию Израиля в войне с террористами ХАМАС. Пентагон разослал соответствующие приказы.

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