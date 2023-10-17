'Все варианты открыты': Иран пригрозил Израилю 'превентивными' действиями сопротивления в ближайшие часы

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан пригрозил "последствиям" Израилю, который продолжил наносить удары по террористам ХАМАС в секторе Газа. В Тегеране заявили, что фронт сопротивления может прибегнуть к "превентивным действиям" в ближайшие часы.

Об этом сообщает Reuters. Фронтом сопротивления в Иране, который поддерживает ХАМАС, называют страны и силы на Ближнем Востоке, которые выступают против Израиля и Соединенных Штатов Америки.

"Фронт сопротивления способен вести долгосрочную войну с врагом (Израилем)...в ближайшие часы мы можем ожидать превентивных действий фронта сопротивления", – заявил Абдоллахиан.

Он добавил, что лидеры сопротивления не позволят Армии обороны Израиля "предпринять любые действия в Газе". "Все варианты открыты, и мы не можем быть безразличными к военным преступлениям, совершенным против народа Газы", – добавил министр.

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Напомним, что ранее стало известно, что этой ночью Израиль нанес удары по объектам террористов "Хезболлы" в Ливане в ответ на их атаку на израильскую территорию. Учитывая это, международное сообщество опасается эскалации конфликта между поддерживаемой Ираном "Хезболлой" и израильской армией.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил, что война ЦАХАЛ с боевиками ХАМАС – это война в долгую. Армия обороны понимает, что цена этого противостояния будет чрезвычайно высокой, но Иерусалим будет в конечном итоге будет праздновать победу.

– Тем временем СМИ пишут, что США якобы приказали примерно 2 тысячам американских военнослужащих быть готовыми поддержать армию Израиля в войне с террористами ХАМАС. Пентагон разослал соответствующие приказы.

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