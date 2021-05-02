Новейший британский авианосец вышел в первый поход: зайдет и в Черное море

Ударная группа из девяти кораблей во главе с новейшим авианосцем Великобритании "Queen Elizabeth" 1 мая вышла из порта Портсмут.

Об этом сообщили в Twitter Королевского флота, опубликовав соответствующие фото и видео. Два корабля из состава АУГ, эсминец проекта 45 и фрегат проекта 23, должны зайти в Черное море на знак поддержки Украины из-за сосредоточения войск оккупантов у ее границ и возросшей напряженности в черноморском бассейне.

"Британская группа #CarrierStrike готовится к заключительному испытанию перед своим первым операционным развертыванием в Средиземном море, Индийском океане и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Корабли покинули Портсмут и направились на север для участия в учениях Strike Warrior", – сказано в сообщении.

Как отметил коммодор Стив Мурхаус, командующий британской авианосной ударной группой, ее появление представляет собой существенное новое вливание боевой мощи пятого поколения в защиту евроатлантического региона.

Эскадра Queen Elizabeth состоит из девяти кораблей. Кроме авианосца, в нее входят два эсминца типа 45 – HMS Diamond и HMS Defender, два фрегата типа 23 – HMS Kent и HMS Richmond, два судна обеспечения — RFA Tidespring и RFA Fort Victoria, а также американский ракетный эсминец USS The Sullivans (DDG-68) и нидерландский фрегат HNLMS Evertsen (F805).

На борту авианосца базируются палубные самолеты F-35B из американской эскадрильи VMFA-211 и британской 817 SQN. Также на плавучем аэродроме размещаются морские пехотинцы из 42 CDORM и три вертолетных эскадрильи – 815 NAS, 820 NASи 845 NAS.

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