Великобритания отправит свои военные корабли в Черное море – СМИ

Великобритания готовится отправить военные корабли Королевского флота в Черное море. Там они должны появиться уже в мае.

Об этом сообщает газета The Sunday Times. Издание ссылается на источники в британском военном ведомстве.

Отмечается, что введение кораблей в украинские воды призвано продемонстрировать солидарность страны с Украиной, а также союзниками по НАТО.

Планируется, что в Черное море отправят один эсминец Type 45, вооруженный зенитными ракетами, а также противолодочный фрегат Type 23. Они отделятся от авианосной группы Королевского флота в Средиземном море и отправятся через Босфор в украинские воды.

В то же время эти корабли будет поддерживать авианосец HMS Queen Elizabeth, на борту которого размещены вертолеты для борьбы с подводными лодками и истребители-бомбардировщики F35B. Хотя королевский авианосец останется в Средиземном море, поскольку пребывание судов такого типа в Черном море не разрешается международным соглашением.

Также отмечается, что в случае угрозы со стороны России Великобритания готова будет направить в регион другую военную технику.

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