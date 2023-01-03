Новая волна мобилизации в РФ будет еще слабее, чем предыдущая – Минобороны Эстонии

Спикер Министерства обороны Эстонии Таави Лаасик сказал, что страна не располагает точным разведданными о том, что Россия запланировала новую волну мобилизации на войну в Украину. Однако, Таллин склоняется к мысли о том, что Москва все же вынуждена пойти на такой шаг из-за больших потерь.

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В комментарии изданию ERR в понедельник, 2 января, Лаасик предположил, что боевые качества будущих мобилизованных россиян будут еще хуже, чем в первой волне.

Он считает, что новая мобилизации в стране-агрессоре будет не такой масштабной, как прошлая. Кроме того, спикер уточнил, что мобилизация в России, несмотря на заявления чиновников о ее окончании, все еще продолжается.

"Возможность этого всегда остается и ее нельзя исключать. Вторую волну мобилизации можно было бы организовать, но можно предположить, что ее качество будет еще ниже, чем в случае с первой. В то же время важно иметь в виду, что в России постоянно проходила скрытая мобилизация – было сказано, что цель мобилизации выполнена, но соответствующие мероприятия продолжались", – отметил он.

Лаасик объяснил, что вторая волна таких мероприятий в РФ не повлияет на Эстонию, поскольку она по-прежнему связана с агрессией в Украине, и внимание агрессора приковано к действиям там.

Ранее стало известно, что Россия готовится к проведению мобилизации на оккупированных территориях. В частности, на фронт будут бросать жителей временно оккупированного Крыма. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на полуострове уже сформированы списки лиц, мобилизованных в январе 2023 года.

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, помимо начала новой волны мобилизации Кремль намерен закрыть границы РФ. Также, по его словам, высока вероятность объявления военного положения. Поэтому Резников призвал россиян любым способом избегать мобилизации для того, чтобы сохранить свои жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти страны-агрессора России изобрели "схему" вручения повесток должникам банков. Речь идет о том, что если мужчина не уплатят долг, его отправят на фронт.