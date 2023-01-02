В России изобрели ''схему'' вручения повесток должникам банков: не уплатят долг – уйдут на фронт

Власти страны-агрессора России что только не придумывают, чтобы заполнить потери на войне в Украине новыми мобилизованными. На этот раз они изобрели "схему" вручения повесток должникам банков.

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Речь идет о том, что если мужчина не уплатят долг, его отправят на фронт. Соответсвующая информация появилась в Telegram (чтобы просмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Схема" детально расписана в документе Центрального банка РФ, в котором говорится, что должникам банков будут вручать повестки на фронт. Реализация "проекта" должна быть выполнена до 31 января 2023 года.

"Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина разослала письмо банкам с требованием в январе 2023 г. приглашать должников и вручать повестки для мобилизации, предлагать подписать контракт на прохождение службы в ВС РФ. В случае отказа – вызвать полицию и фиксировать на видео", – сказано в сообщении.

Кроме того, в документе говорится, что взыскание штрафных санкций с мобилизованных отменено и задолженность по кредиту не будет сниматься принудительным путем.

"Таким образом, если должник будет 300-м, то уплатит долг из денег за ранения, а за 200-го – долг уплатят его близкие с "гробовых". При любых вариантах банки в плюсе, кроме "пропавшего без вести"..." – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия готовится к проведению мобилизации на оккупированных территориях. В частности, на фронт будут бросать жителей временно оккупированного Крыма. По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на полуострове уже сформированы списки лиц, мобилизованных в январе 2023 года.

Как отметил министр обороны Украины Алексей Резников, помимо начала новой волны мобилизации Кремль намерен закрыть границы РФ. Также, по его словам, высока вероятность объявления военного положения. Поэтому Резников призвал россиян любым способом избегать мобилизации для того, чтобы сохранить свои жизни.