'Никто не заинтересован': президент Словакии заверил, что страна не собирается выходить из ЕС и НАТО

Президент Словакии Петер Пеллегрини заявил, что в стране не хотят и не готовятся к выходу из Европейского союза и НАТО. По его словам, никто из словацких политических сил не заинтересован в таком будущем.

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Соответствующее заявление Пеллегрини озвучил 4 февраля, выступая после встречи с лидерами коалиционных партий Smer-SD, "Голос", Словацкой национальной партии (SNS) и оппозиционного Христианско-демократического движения (KDH), сообщает агентство TASR. Президент сказал, что считает неактуальной одну из причин демонстраций в Словакии – опасения, что Словакия может выйти из Евросоюза и НАТО.

"Из этой нашей совместной встречи стало совершенно ясно, что никто, ни из коалиционных партий, ни председатель оппозиционной KDH, не заинтересован в выходе Словакии из ЕС и НАТО. Никто не планирует такой выход, никто его не организует и никто даже не ожидает, что Словакия увидит свое будущее вне этих двух организаций", – сказал Пеллегрини.

Он также заявил, что все признают вызовы и проблемы, с которыми ЕС и НАТО придется столкнуться в будущем.

"Потому что мы живем в очень неспокойное время. Происходят геополитические сдвиги, и политические системы меняются", – сказал президент Словакии.

По словам Пеллегрини, встреча была созвана в первую очередь по просьбе оппозиционных партий KDH, Progressive Slovakia (PS) и Freedom and Solidarity (SaS), которые выразили обеспокоенность развитием внешней политики Словакии и тем, что опасения выхода Словакии из ЕС или НАТО стали поводом для протестов.

"Если люди хотят выразить свое несогласие с чем-то в этой стране, они имеют полное право сделать это, но это не нужно, если они выражают несогласие с выходом Словакии из ЕС или НАТО, потому что это неправда", – заявил политик.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 января по всей Словакии около 100 тысяч человек вышли на протесты с требованием отставки пророссийского премьер-министра Роберта Фицо. Только в столице Братиславе на митинге собралось около 60 тысяч человек.

Перед этим Фицо созвал Совбез из-за угрозы "захвата власти" оппозицией. Он обвинил "Грузинский легион", добровольцы которого воюют в Украине против РФ, якобы в причастности к протестам, однако в ГУР Минобороны Украины заявили, что такие заявления не имеют ничего общего с реальностью.

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