Так и хочется спросить у трампистов:

голосование США в ООН по "Чернобыльской резолюции" вместе с тоталитарными прокоммунистическими режимами мира – это уже ВЕЛИКАЯ АМЕРИКА или еще НЕТ?!

Далее текст на языке оригинала.

Як відомо, Генеральна асамблея ООН ухвалила ініційовану Україною резолюцію "Зміцнення міжнародного співробітництва та координації зусиль у справі вивчення, помʼякшення та мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи".

В документі йдеться про загрозу з огляду на пошкодження нового безпечного укриття над зруйнованим енергоблоком ЧАЕС в результаті атаки російського дрона 14 лютого 2025 року. Пропонується також провести спеціальне засідання ООН 24 квітня 2026 року, присвячене 40-й річниці Чорнобильської катастрофи.

Вперше в документах ООН використано українську транслітерацію написання CHORNOBYL замість російського варіанту Сhernobyl.

Українську резолюцію підтримали 97 країн.

Утрималися – 39.

Не голосували - 49.

Але найцікавіше, що позицію Росії підтримали, тобто голосували ПРОТИ "Чорнобильської резолюції" від України лише 7 країн:

Білорусь, Північна Корея, Нікарагуа, Нігер, Китай, Республіка Конго і…США.

Довідково про "друзів" ТРАМПівської Америки в ООН.

Сумновідомих диктаторів-слуг путіна – білоруського Лукашенка і північнокорейського Кім Чин Ина ви й самі знаєте.

Про Генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіпіна, стратегічного партнера путінської Росії, Ви чули теж.

Тож нагадаю трішки про інших.

В ООНівській команді Трампа-путіна також:

– прокомуністичний президент Нікарагуа Данієль Ортега Сааведра, який сімейно-тоталітарно керує країною з 2007 року разом із своєю дружиною, віце-президенткою Росаріо Мурільо та численними родичами;

– перший секретар Комуністичної партії Куби та її президент Мігель Діас-Канель;

– самопроголошений очільник Нігеру – генерал Чіані, що захопив владу внаслідок військового перевороту;

– путінський орденоносець – президент Республіки Конго Дені Сассу-Нгессо. Цей 82-річний лідер Конголезької партії праці на чолі країни з 1979-1992 рр. та з 1997 року до сьогодні.

Між іншим це вже другий випадок, коли в ООН США опиняються в тотальній меншості разом із Росією та клубом диктаторів.

І при цьому Трамп продовжує вчити ЄВРОПУ та УКРАЇНУ правильній ДЕМОКРАТІЇ?!

Добре хоч, що батьки-засновники США не дожили до такого американського СОРОМУ та ГАНЬБИ!