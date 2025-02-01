В ГУР МО отреагировали на упреки Фицо о причастности к протестам в Словакии

Главное управление разведки Минобороны Украины упрекнуло премьер-министра Словакии Роберта Фицо во лжи. Разведывательное ведомство заявило, что обвинения главы правительства в причастности военнослужащих "подчиненного" ГУР Грузинского национального легиона к организации протестов в Словакии с целью подготовки к государственному перевороту не имеют ничего общего с реальностью.

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Также в ГУР МО Украины подчеркнули, что такие гибридные информационные операции являются чрезвычайно серьезной угрозой для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Украинские разведчики изучили выдвинутые обвинения, направленные на подрыв ситуации в странах Европы, сеяние раздора как внутри государств, так и между европейскими партнерами. В ГУР отметили, что безосновательные обвинения со стороны Фицо несут серьезную угрозу Украины, которая при поддержке цивилизованного мира героически противоборствует российской вооруженной агрессии.

Кроме того, в ГУР отметили, что в структуре ведомства нет подразделения под названием "Грузинский национальный легион".

"Что касается Международного Легиона ГУР МО Украины, он является многонациональным подразделением активных действий, которое непосредственно участвует в боях с российскими оккупационными войсками на самых горячих участках фронта и, конечно, не проводит никаких гибридных действий на территории государств Евросоюза", – говорится в заявлении ГУР МО Украины.

ГУР отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словакии. Также в ведомстве добавили, что украинская разведка находится в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО, придерживается принципов добросовестного сотрудничества и партнерства, всегда работает на благо совместной безопасности и преодоления вызовов, поставленных перед странами Европы развязанной РФ полномасштабной войной, в частности информационной компонентой российской агрессии.

"Европейские политики должны быть максимально ответственны за свои слова, особенно за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для враждебной пропаганды. Отмечаем, что именно Россия делает постоянные попытки посеять раздор между странами Свободного мира, дискредитирует европейских политиков, вмешивается в демократические выборы, организует уличные беззакония, а также совершает политические убийства на территории Европы", – заявили в ГУР.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион", добровольцы которого воюют в Украине против РФ, и его лидера Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии. По его словам, у оппозиционеров и организаторов публичных протестов из ассоциации "Мир для Украины" связи с "Грузинским легионом".

Ранее сообщалост, что 22 января Роберт Фицо созвал Совбез Словакии из-за угрозы "майдана" и "захвата власти" оппозицией. Он заявил, что на территории Словакии действует "экспертная группа", которая якобы занималась событиями в Грузии, а также революцией достоинства в Украине, а финансируют ее Соединенные Штаты Америки.

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