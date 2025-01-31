'Контролируется украинской контрразведкой': Фицо обвинил 'Грузинский легион' в причастности к протестам в Словакии

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион", добровольцы которого воюют в Украине против РФ, и его лидер Мамуку Мамулашвили в причастности к общественным протестам в Словакии. По его словам, у оппозиционеров и организаторов публичных протестов из ассоциации "Мир для Украины" связи с "Грузинским легионом".

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Такое заявление Фицо сделал на пресс-конференции с главой МВД Словакии Матушем Шутаем-Эштоком и директором Словацкой разведывательной службы Паволом Гашпаром. Об этом пишет TASR.

"Как это возможно, что представители "Грузинского легиона" были активными в Киеве в 2014 году во время Майдана? Я спрашиваю, как это возможно, что они были активны в Тбилиси, где некоторые даже сталкиваются с обвинениями и преследованием за преступления?" , – сказал Фицо.

Он добавил, что якобы эта же группа людей появляется теперь и в Словакии.

Словацкий премьер также заявил, что "Грузинский легион" якобы контролируется украинской контрразведкой, а финансирует его инициатива "Мир для Украины"

Фицо также отметил, что Мамулашивили является одним из тех, кого Словакия внесла в свой черный список, запретив ему въезд в страну.

Напомним, что в Словакии проходят массовые протесты граждан против политики премьера Роберта Фицо. Акции протеста, одновременно состоявшиеся в десятках городов Словакии, – ответ на резкий внешнеполитический поворот правительства Фицо от ЕС и НАТО в сторону России. Организаторы призывают пророссийского политика уйти в отставку.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ранее Фицо обвинил Украину в причастности к кибератаке на национальную медицинскую страховую компанию Словакии. В МИД Украины категорически опровергли заявления Фицо и призвали его прекратить искать воображаемых врагов в дружественной к Словакии стране.

22 января Роберт Фицо созвал Совбез Словакии из-за угрозы "майдана" и "захвата власти" оппозицией. Фицо заявил, что на территории Словакии действует "экспертная группа", которая якобы занималась событиями в Грузии, а также революцией достоинства в Украине, а финансируют ее Соединенные Штаты Америки.

В Словакии более 250 психологов и психиатров обратились к премьер-министру Роберту Фицо с призывом уйти в отставку. Они обеспокоены поведением политика и их публичными выступлениями.

24 января в Словакии около 100 тысяч человек вышли на протесты. Граждане по всей стране требуют отставки премьер-министра Роберта Фицо.

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