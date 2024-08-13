'Никаких предложений': в США заявили, что Мадуро не предлагали амнистию в обмен на отказ от власти

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что не предлагали президенту Венесуэлы Николасу Мадуро амнистию в обмен на отказ от власти. В Белом доме подчеркнули, что даже не контактировали с политиком после выборов.

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Таким образом в США опровергли заявления о якобы попытке защитить Мадуро от уголовного преследования. Об этом сообщает Reuters.

Избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем выборов, набрав 51% голосов, хотя официальные результаты голосования еще не обнародованы. После предварительных подсчетов голосов в американских СМИ появилась информация о том, что Соединенные Штаты в ходе секретных переговоров якобы предложили Мадуро амнистию в обмен на передачу власти.

По словам представителя Белого дома Кариан Жан-Пьера, после выборов в Венесуэле никаких предложений не поступало.

"После выборов 28 июля мы не делали никаких конкретных предложений об амнистии Мадуро или другим. Я могу сказать, что после выборов мы просто не делали подобных предложений", – заявили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что США якобы пытаются подтолкнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти. В обмен ему предложили амнистию после спорных выборов главы государства, поскольку всплывает все больше неопровержимых доказательств его проигрыша.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 29 июля центризбирком Венесуэлы объявил победителем выборов действующего президента Николаса Мадуро, руководящего страной 11 лет. Оппозиция обвинила его в фальсификациях, а по всей стране в очередной раз вспыхнули демонстрации – со свержением памятников предыдущему лидеру, поджогами, столкновениями с полицией и жертвами.

– Мадуро обратился в Верховный суд Венесуэлы с просьбой провести аудит президентских выборов после того, как лидеры оппозиции обжаловали его победу. Он заявил, что правящая партия Венесуэлы готова предоставить все документы по подсчету голосов.

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