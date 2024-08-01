Мадуро после массовых протестов призвал суд пересмотреть результаты выборов в Венесуэле: что происходит

Президент Николас Мадуро обратился в Верховный суд Венесуэлы с просьбой провести аудит президентских выборов после того, как лидеры оппозиции оспорили его победу. Он заявил, что правящая партия Венесуэлы готова предоставить все документы по подсчету голосов.

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Об этом сообщает ABC News. Мадуро также отметил, что правящая партия готова показать все избирательные бланки по воскресным выборам.

"Я отдаю себя в руки правосудия. Я готов пойти под суд, быть допрошенным и расследованным", – сказал Мадуро у здания Верховного суда в Каракасе.

Это первая уступка Мадуро требованиям по большей прозрачности выборов. Однако суд, проверяющий результаты, тесно связан с его правительством. Кандидатов в судьи назначают федеральные чиновники и утверждает Национальная ассамблея, где большинство составляют сторонники Мадуро.

Наблюдавший за выборами Центр Картера критикует эту инициативу, считая, что суд не обеспечит независимую проверку выборов. Организация из Атланты заявила, что не смогла проверить объявленные результаты выборов в Венесуэле и критиковала "полное отсутствие прозрачности" во время оглашения победы Мадуро. Избирательные власти разрешили Центру Картера направить 17 наблюдателей.

Главный соперник Мадуро, Эдмунд Гонсалес, и лидер оппозиции, Мария Корина Мачадо, заявляют, что получили более двух третей подсчетов, которые каждая электронная машина для голосования печатала после закрытия участков. Они считают, что обнародование данных об этих подсчетах докажет поражение Мадуро.

Мадуро утверждал журналистам, что против его правительства существует заговор и что избирательная система была сломлена. Отвечая на вопрос во время пресс-конференции, почему избирательные органы не опубликовали детальный подсчет голосов, Мадуро сказал, что Национальный избирательный совет подвергся атакам, в том числе кибератакам. "Инженеры сейчас борются", чтобы решить эти проблемы, отметил он, не уточняя подробности.

Следует отметить, что избирком Венесуэлы объявил, что Мадуро получил 51% голосов, продолжая социалистическое правление. Опросы же указывали на победу оппозиции. Протесты во вторник потребовали от Мадуро признать поражение. Международные наблюдатели и Центр Картера заявили, что голосование не отвечало международным стандартам честности.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 июля центризбирком Венесуэлы объявил победителем выборов действующего президента Николаса Мадуро, управляющего страной 11 лет. Оппозиция обвинила его в фальсификациях, а по всей стране в очередной раз вспыхнули демонстрации – с свержением памятников предыдущему лидеру, поджогами, столкновениями с полицией и жертвами.

Как сообщал OBOZ.UA, за время правления Николаса Мадуро миллионы венесуэльцев эмигрировали из страны из-за политического и экономического кризиса. Эксперты предположили, что в этот раз отток населения может увеличиться.

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