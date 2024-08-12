СМИ: США на тайных переговорах предлагали Мадуро амнистию в обмен на передачу власти в Венесуэле

США пытаются подтолкнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро отказаться от власти. В обмен ему предложили амнистию после спорных выборов главы государства, поскольку всплывает все больше неопровержимых доказательств его проигрыша.

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Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. Отмечается, что США обсуждают возможность помилования Мадуро и его высших лейтенантов, которым предъявило обвинение Министерство юстиции.

Как говорится в материале, Штаты положили "все на стол", чтобы убедить Мадуро уйти до истечения его срока в январе.

Для заключения этого соглашения у США есть 5 месяцев – до инаугурации президента Венесуэлы. В то же время многое будет зависеть от результатов выборов президента Америки, которые состоятся в ноябре этого года. Достичь цели будет сложнее, если президентом станет Дональд Трамп.

Как пишет издание, Мадуро открыт для переговоров, если Вашингтон "проявит к нему уважение". А вот Трамп может вернуться к своей агрессивной политике по отношению к венесуэльскому лидеру, прекратив любой конструктивный диалог.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 29 июля центризбирком Венесуэлы объявил победителем выборов действующего президента Николаса Мадуро, руководящего страной 11 лет. Оппозиция обвинила его в фальсификациях, а по всей стране в очередной раз вспыхнули демонстрации – со свержением памятников предыдущему лидеру, поджогами, столкновениями с полицией и жертвами.

– Мадуро обратился в Верховный суд Венесуэлы с просьбой провести аудит президентских выборов после того, как лидеры оппозиции обжаловали его победу. Он заявил, что правящая партия Венесуэлы готова предоставить все документы по подсчету голосов.

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