Нигер вслед за Мали решил разорвать дипломатические отношения с Украиной – СМИ

Нигер 6 августа заявил о разрыве дипотношений с Украиной. Это произошло через два дня после того, как в Мали предприняли аналогичный шаг.

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В телевизионном выступлении Амаду Абдраман, пресс-секретарь правительства страны Нигер, обвинил Киев в поддержке "террористических группировок". Он сказал, что дипломатические отношения прекратятся "немедленно", передает газета Barron's.

Кроме того, власти государства хотят пожаловаться в Совет Безопасности ООН, чтобы организация обсудила "агрессию" Украины.

Напомним: Нигер и Мали находятся под управлением военных правительств, пришедших к власти в результате недавних переворотов. Нынешние власти двух стран разорвали соглашения об обороне с Францией и обратились за военной помощью к России.

"Правительство Республики Нигер, в знак полной солидарности с правительством и народом Мали, принимает решение на основе полного суверенитета о немедленном разрыве дипломатических отношений между Республикой Нигер и Украиной", – проинформировал Абдраман.

Причиной этих событий стали успешные боевые действия повстанцев-туарегов, разгромивших колонну малийских военных и российских наемников ППК "Вагнера" на границе с Алжиром.

В МИД Украины в ответ подчеркнули, что наше государство "безоговорочно придерживается норм международного права" и "решительно отвергает обвинения переходного правительства Мали".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Французское издание Le Monde заявляло, что украинские спецслужбы якобы активно сотрудничают с повстанцами-туарегами в Мали. В частности, они предоставляют им стратегическую информацию и учат использовать беспилотники.

– В Bloomberg писали, что повстанцы в Мали заявили о ликвидации 84 наемников из российского ЧВК "Вагнер", а также 47 солдат правительственной армии Мали. Бои продолжались с 25 по 27 июля у города Тинзауатен.

– Представитель ГУР Андрей Юсов намекнул, что туареги получили от украинцев критически важную информацию.

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