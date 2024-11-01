'Неудивительно, что их результаты высоко оценили в России': в МИД Украины отреагировали на результаты выборов в Грузии

Проходившие 26 октября выборы в парламент Грузии отличились массовыми нарушениями избирательного законодательства. Учитывая это, реакция Москвы на выборы в Грузии не вызывает удивления.

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Именно так Министерство иностранных дел Украины прокомментировало указанные выборы. Ведомство отметило, что Украина будет поддерживать грузинский народ в его стремлении к евроатлантической интеграции, и призвало правительство Грузии "не идти по белорусскому пути".

"Мы поддерживаем выводы международной миссии ОБСЕ/БДИПЧ по наблюдению за парламентскими выборами в Грузии, которая зафиксировала многочисленные нарушения. Подкуп, запугивание, принуждение и давление на избирателей, отсутствие прозрачности голосования, ограничение доступа оппозиционных партий к масс-медиа – это лишь неполный перечень нарушений, которыми запомнятся эти выборы", – сказано в комментарии МИД.

В ведомстве отметили, что белорусский путь для Грузии будет "означать потерю суверенитета и независимости".

"Неудивительно, что результаты таких "выборов" высоко оценили и поздравили в России, ведь такие методы влияния на результаты волеизъявления присущи именно российскому режиму. В то же время они несовместимы с путём к ЕС и НАТО, декларируемым грузинскими властями", – подчеркнули дипломаты.

В МИД добавили, что факты нарушений, установленных международными наблюдателями, должны быть расследованы, "чтобы обеспечить легитимность выборов и избежать политического кризиса".

Как сообщал OBOZ.UA, удивление таки есть. В частности, генсек правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе говорит, что был удивлен выводом ОБСЕ. Правда, ему показалось, что ОБСЕ признала выборы и даже похвалила – и это для Каладзе стало буквально чудом.

А вот президент Грузии отказалась признать результаты парламентских выборов, заявив, что в стране состоялась "российская спецоперация". Из-за этого ее вызвали на допрос в прокуратуру.

Международные наблюдатели также заявили, что выборы состоялись со значительными нарушениями, речь идет о давлении на граждан, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении представителей оппозиции.

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

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