'Байден не может оценивать легитимность выборов': Каладзе предостерег западные страны от вмешательства во внутренние дела Грузии

Бывший футболист, генсек правящей партии "Грузинская мечта" и мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент США Джо Байден не может быть оценщиком легитимности выборов и власти. Также он сказал, что "представить себе не может" начало международного расследования фальсификации последних выборов в Грузии.

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Как отметил Каладзе в интервью грузинскому вещателю, такие оценки и расследования – это дело Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Однако генсек правящей партии не скрывает удивления, что ОБСЕ "признала выборы".

"Джо Байден не может оценить выборы, а легитимность власти оценивает ОБСЕ/БДИР. Мы услышали промежуточный вывод ОБСЕ. И это для меня было чудом. Я не помню таких выводов на выборах, но они вышли прямо и сказали, что выборы были конкурентными, многопартийными и люди имели возможность сделать свой выбор", – сказал он.

Ранее президент США призвал власти Грузии к расследованию всех связанных с выборами нарушений.

"Парламентские выборы, состоявшиеся недавно в Грузии, были омрачены чрезмерным злоупотреблением административного ресурса, запугиванием и принуждением избирателя", – отметил Байден. Он также призвал "отменить т. н. "Закон о внешнем влиянии" и "немедленно начать инклюзивный диалог со всеми политическими силами".

Что касается международного расследования, то, по словам Каладзе, он не представляет его проведение за пределами страны.

"Как начать расследование за границами страны? Мы независимое государство, мы живем по своей конституции и закону. Я не представляю, что значит – начать международное расследование", – сказал бывший футболист.

Каладзе никак не объяснил, почему такое расследование должно происходить только за пределами Грузии.

На самом деле мэр Тбилиси несколько украсил выводы наблюдателей, в том числе и заявления ОБСЕ. Международная миссия отметила, что "Грузинская мечта" использовала административный ресурс. Также именно европейские наблюдатели сообщили о случаях шантажа, запугивания и подкупа со стороны правящей партии.

В частности, так о выборах в Грузии заявили представители Хельсинкской комиссии.

В свою очередь, Каладзе отметил, что такие заявления "усиливают радикальную оппозицию" в стране.

"Подобные заявления не имеют существенного содержания, поскольку по содержанию все они базируются на лжи и неправде. Грузия проголосовала за мир, против зла; против войны, против фашизма, царящего внутри страны с привлечением этих радикалов", – сказал Каха Каладзе.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Грузии отказалась признать результаты парламентских выборов, заявив, что в стране состоялась "российская спецоперация". Поэтому ее вызвали на допрос в прокуратуру.

После того, как в Грузии состоялось голосование на парламентских выборах, ЦИК страны объявил победителями пророссийскую партию "Грузинская мечта" с результатом 54,08% голосов, хотя данные экзитпола свидетельствовали о преимуществе оппозиции.

Международные наблюдатели заявили, что выборы состоялись со значительными нарушениями, речь идет о давлении на граждан, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении оппозиции.

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование по поводу сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

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