Нетаньяху созвал заседание военного кабинета в Тель-Авиве. Фото

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху созвал заседание военного кабинета в военном штабе Кирьят в Тель-Авиве в связи с нападением Ирана. На нем присутствуют министр обороны Йоав Галлан, министр Бенни Ганц, глава ЦАХАЛа Герцли Халеви, советник по национальной безопасности Цахи Ханегби и другие высокопоставленные должностные лица.

Об этом сообщило издание The Times of Israel, ссылаясь на канцелярию премьера. Участники заседания обсудят план действий в связи с иранской атакой на страну.

Напомним, что длительное время конфликт между двумя странами носил характер прокси-войны – опосредованной войны двух стран руками третьих сторон, без прямого столкновения между собой – обострился с началом гражданской войны в Сирии в 2011 году. Израиль обвинил Иран в попытке создать сухопутный коридор через Ирак и Сирию в Ливан и предупредил, что рассматривает это как значительную стратегическую угрозу всем возможным средствам противодействия.

С этого времени прямой военный конфликт двух государств стал неизбежен. Кроме того, Тегеран регулярно демонстрировал намерения в вопросе разработки ядерного оружия идти до конца, тогда как Израиль и США выступали против.

Что касается Украины, то нам любые военные конфликты с участием Ирана выгодны по чисто прагматичным соображениям. Ведь чем больше Иран будет занят решением собственных проблем безопасности, тем меньше сможет отвлекаться на помощь России в ее агрессии против Украины и украинского народа.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 13 апреля Иран атаковал Израиль со своей территории – были запущены десятки ракет и ударных дронов. Обе страны и их ближайшие соседи заявили о закрытии воздушного пространства.

– Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что их страна в последние годы и особенно в последние недели готовилась к возможности прямой атаки со стороны Ирана. Пока все системы развернуты, а Израиль готов к любому сценарию: как в обороне, так и в атаке.

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