Нетаньяху – о линчевании израильтянина: мы найдем всех и рассчитаемся, никто не избежит наказания
Израиль будет продолжать наносить удары по террористическим объектам ХАМАСа, чтобы восстановить безопасность для мирных жителей, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он также выразил сочувствие родным 56-летнего Игала Иегошуа, погибшего в городе Лод в результате нападения арабских бунтовщиков.
На своей странице в Twitter Нетаньяху написал, что разделает горе семьи мужчины. Отметим, что Иегошуа умер в больнице Ассаф Арофе в понедельник, 17 мая, передает maariv.co.il.
Когда житель Лода возвращался домой, группа мятежников напала на него. Один из них бросил в его голову камень. За жизнь пострадавшего боролись в интенсивной терапии, но пациент скончался.
"Я разделяю горе семьи покойного Игала Иегошуа, убитого во время линчевания, устроенного арабскими мятежниками в Лоде. Мы найдем всех, кто участвовал в этом убийстве, и рассчитаемся с ними", – отреагировал на инцидент Нетаньяху. Он добавил, что "никто не избежит наказания".
Кроме того, премьер предупредил, что военные будут "действовать по мере необходимости для восстановления мира и безопасности для всех жителей Израиля".
Нетаньяху сообщил, что провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Голландии Марком Рютте.
Канцлер ФРГ, по его словам, "подтвердила безоговорочную поддержку права Израиля на самозащиту", Рютте также поддержал страну.
מסיים הערכת מצב: ההנחיה שלנו היא להמשיך ולהכות במטרות הטרור. נמשיך לפעול ככל שיידרש כדי להשיב את השקט והביטחון לכל תושבי ישראל. pic.twitter.com/Qss4qWJToe— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 17, 2021
Напомним, в городе Лод в центре Израиля 11 мая из-за массовых стычек на улицах местные власти попросили ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час. Мэр еврейско-арабского города Яир Ревиво заявил, что контроль над ситуацией был полностью потерян.
Как писал OBOZREVATEL:
Ранее Нетаньяху заявил, что военная операция против террористического движения ХАМАС в секторе Газа "продолжается в полную силу" и займет время. Также Израиль хочет взыскать с "агрессора" плату и восстановить сдерживание.
Нетаньяху поблагодарил Украину и другие государства мира за решительную поддержку его страны в конфликте с Палестиной, в частности – "права на самооборону от террористических атак".