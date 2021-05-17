Нетаньяху – о линчевании израильтянина: мы найдем всех и рассчитаемся, никто не избежит наказания

Израиль будет продолжать наносить удары по террористическим объектам ХАМАСа, чтобы восстановить безопасность для мирных жителей, сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Он также выразил сочувствие родным 56-летнего Игала Иегошуа, погибшего в городе Лод в результате нападения арабских бунтовщиков.

На своей странице в Twitter Нетаньяху написал, что разделает горе семьи мужчины. Отметим, что Иегошуа умер в больнице Ассаф Арофе в понедельник, 17 мая, передает maariv.co.il.

Когда житель Лода возвращался домой, группа мятежников напала на него. Один из них бросил в его голову камень. За жизнь пострадавшего боролись в интенсивной терапии, но пациент скончался.

"Я разделяю горе семьи покойного Игала Иегошуа, убитого во время линчевания, устроенного арабскими мятежниками в Лоде. Мы найдем всех, кто участвовал в этом убийстве, и рассчитаемся с ними", – отреагировал на инцидент Нетаньяху. Он добавил, что "никто не избежит наказания".

Кроме того, премьер предупредил, что военные будут "действовать по мере необходимости для восстановления мира и безопасности для всех жителей Израиля".

Нетаньяху сообщил, что провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Голландии Марком Рютте.

Канцлер ФРГ, по его словам, "подтвердила безоговорочную поддержку права Израиля на самозащиту", Рютте также поддержал страну.

מסיים הערכת מצב: ההנחיה שלנו היא להמשיך ולהכות במטרות הטרור. נמשיך לפעול ככל שיידרש כדי להשיב את השקט והביטחון לכל תושבי ישראל. pic.twitter.com/Qss4qWJToe — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 17, 2021

Напомним, в городе Лод в центре Израиля 11 мая из-за массовых стычек на улицах местные власти попросили ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час. Мэр еврейско-арабского города Яир Ревиво заявил, что контроль над ситуацией был полностью потерян.

Как писал OBOZREVATEL: