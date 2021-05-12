Мэр города Лод в Израиле заявил о "гражданской войне" и потребовал ввода армии

В городе Лод в центре Израиля 11 мая из-за массовых стычек на улицах местные власти попросили ввести войска, объявить чрезвычайное положение и комендантский час.

Мэр еврейско-арабского города Яир Ревиво заявил, что контроль над ситуацией был полностью потерян, передает Times of Israel. По словам городского главы, происходящее там – "это слишком много для полиции" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Это Хрустальная ночь в Лоде", – сказал он, имея в виду нацистский погром евреев в 1938 году.

"Я призвал премьер-министра объявить в Лоде чрезвычайное положение. Позвонить в Армию обороны Израиля. Чтобы ввести комендантский час, чтобы восстановить тишину... Это гигантский инцидент – интифада арабских израильтян. Вся работа, которую мы проделывали здесь в течение многих лет [по сосуществованию], пошла насмарку", – заявил Ревиво.

Он назвал ситуацию немыслимой. "Горят синагоги. Подожжены сотни машин. Сотни арабских головорезов бродят по улицам… В Лоде разразилась гражданская война", – сказал мэр.

Как заявил он, у местной православно-националистической общины есть оружие и, хоть он и "умоляет их вернуться домой, они по понятным причинам хотят защитить свои дома".

Как отметил Ревиво, люди берутся за оружие, потому что опасаются за свою жизнь, а исламисты тем временем подстрекают молодежь.

"Каждую минуту загорается машина, синагога или школа… В нашу новую ратушу ворвались и подожгли. Вы не понимаете, что здесь происходит. Это хуже, чем ракеты из Газы", – сообщил мэр.

Он добавил, что "ничего подобного не было в истории Израиля".

Министр обороны Бенни Ганц поручил ЦАХАЛу поздно вечером во вторник выделить офицеров пограничной полиции, назначенных для оперативного дежурства, для немедленной помощи в восстановлении порядка в Лоде и других смешанных арабско-еврейских городах в Израиле, передает The Jerusalem Post.

Кроме того, премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху объявил чрезвычайное положение в городе.

Как пишет Times of Israel, это первое применение чрезвычайных государственных полномочий над арабской общиной в Израиле с 1966 года.

בושה של ממשלה!

פורעים ערבים מעלים באש את העיר לוד ועדיין לא הכניסו כוחות צבא לתוככי העיר. אין מילים לתבוסתנות ולחולשת המנהיגים. pic.twitter.com/7pnpbZAaFy — יוסי אליטוב Yossi Elituv (@yoelituv) May 11, 2021

הפורעים מלוד ורמלה מפחידים אותי הרבה יותר ממחבלי החמאס בעזה. גם העיוורון של ממשלות ישראל, מתסכל ומטריד מאוד. pic.twitter.com/JJpkKryzSY — יוסי אליטוב Yossi Elituv (@yoelituv) May 11, 2021

Добавим, что на окраинах Лода находится международный аэропорт имени Бен-Гуриона.

Как ранее писал OBOZREVATEL: