Нетаньяху: кампания против ХАМАСа продолжается в полную силу, но займет время

Военная операция против террористического движения ХАМАС в секторе Газа "продолжается в полную силу" и займет время. Также Израиль хочет взыскать с "агрессора" плату и восстановить сдерживание.

Об этом в телеобращении к гражданам страны в воскресенье, 16 мая, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, с которым он выступил после заседания кабинета безопасности Израиля, которое длилось несколько часов. Также соответствующее заявление опубликовано в Facebook премьер-министра. Нетаньяху напомнил, что за последние дни ХАМАС осуществил атаки более чем на 1500 целей.

"Мы очень сильно ударили по подпольной деятельности ХАМАС. Эта организация вложила целое десятилетие и огромный капитал в рытье туннелей, большая часть, не все, но значительная часть исчезла", – сообщил он результаты работы.

Также он добавил, что метро организации превратилось из стратегического актива в смертельную ловушку для террористов.

"Я сказал это вчера и скажу еще раз сегодня: ни один террорист не застрахован", – подчеркнул Нетаньяху.

"Кроме того, мы нанесли удар по беспилотным летательным аппаратам ХАМАСа, а также по их военно-морским возможностях. Мы уничтожили запасы ракет. Мы разрушили террористические здания, командные центры и объекты инфраструктуры по всему сектору Газа. Мы делаем это, пытаясь свести к минимуму травмы посторонних лиц", – отметил премьер-министр.

В то же время он поблагодарил всех военных за их работу и защиту страны, а также другие страны, в частности США, за международную поддержку Израиля в этой войне.

Обращаясь, к гражданам своей страны Нетаньяху назвал своей целью прежде всего остановить насилие, а потом – восстановить отношения между евреями и арабами.

"Мы живем вместе в этом государстве, и нам нужно вернуться на путь сосуществования, сотрудничества и партнерства в большом успехе под названием "Государство Израиль"", – подчеркнул он.

"Хочу сказать еще одно слово вам, граждане Израиля. ХАМАС хочет, прежде всего, как можно больше мертвых израильтян. Достижения, которого я хотел бы достичь, которого мы все хотели бы достичь, – это прежде всего спасти свои жизни", – заявил Нетаньяху.

Он призвал израильтян беречь себя, в частности, и в борьбе с коронавирусом, и поздравил сограждан с Шавуотом – большим праздником, который в этом году отмечается в Израиле 17 мая.

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