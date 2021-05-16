Нетаньяху поблагодарил Украину за решительную поддержку Израиля

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поблагодарил Украину и другие государства мира за решительную поддержку его страны в конфликте с Палестиной. В частности, "права на самооборону от террористических атак".

Об этом он написал в своем Twitter 16 мая. В этот день Совет безопасности ООН собрал срочное заседание из-за обострения конфликта между Израилем и палестинскими группировками из сектора Газа.

"Спасибо за то, что вы решительно поддерживаете Израиль и поддерживаете наше право на самооборону от террористических атак", – подчеркнул политик, сопроводив сообщение флагами ряда стран.

Отметим, что накануне президент США Джо Байден провел телефонные разговоры с Нетаньяху, а также с президентом Палестины Махмудом Аббасом из-за эскалации конфликта.

После премьер-министр Израиля выступил с заявлением и сказал, что силы страны продолжат операцию. Он добавил, что в следующий раз ХАМАС должен "хорошо подумать прежде чем решиться на ракетные обстрелы израильской территории".

Напомним: 14 мая над центром Киева запустили с помощью дрона 40-метровый флаг Израиля. Акция была приурочена ко Дню независимости этой страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на активизацию конфликта между Израилем и Палестиной, и отметил, что эскалацию надо немедленно остановить.

В то же время примерно 80 украинцев изъявили желание эвакуироваться из сектора Газа из-за обострения конфликта. Им предложили сформировать список и подать в диппредставительства для дальнейшей обработки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

15 мая израильские военные нанесли ракетный удар по11-поверховому зданию "Аль-Джалаа" в секторе Газа. Там располагались офисы ряда средств массовой информации.