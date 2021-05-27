Нетаньяху назвал резолюцию ООН по конфликту Израиля и сектора Газа пародией и издевательством

Совет ООН по правам человека принял резолюцию для расследования независимой международной комиссией нарушений прав человека в Палестине. В ответ премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал такое решение постыдным, пародией и "еще одним примером вопиющей антиизраильской одержимости" ведомства.

Резолюцию СПЧ ООН Нетаньяху прокомментировал на своей странице в Twitter в четверг, 27 мая. Он написал, что "аморальное автоматическое большинство в Совете" снова "обеляет геноцидную террористическую организацию" ХАМАС.

Это движение, по словам израильского премьера, было преднамеренно нацелено на гражданское население, "превращая мирных жителей Газы в живые щиты".

В резолюции виновной делают "демократию, действующую на законных основаниях для защиты своих граждан от тысяч неизбирательных ракетных обстрелов"

"Эта пародия представляет собой издевательство над международным правом и поощряет террористов во всем мире", – подытожил Нетаньяху.

Добавим: в принятом СПЧ ООН документе содержится призыв "срочно создать постоянно действующую независимую международную комиссию... для расследования на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле всех предполагаемых нарушений международного гуманитарного права".

О развитии конфликта Израиля и Палестины читайте в нашем материале по ссылке. О причинах эскалации можно прочитать здесь.

Как ранее писал OBOZREVATEL: