Нетаньяху назвал резолюцию ООН по конфликту Израиля и сектора Газа пародией и издевательством
Совет ООН по правам человека принял резолюцию для расследования независимой международной комиссией нарушений прав человека в Палестине. В ответ премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал такое решение постыдным, пародией и "еще одним примером вопиющей антиизраильской одержимости" ведомства.
Резолюцию СПЧ ООН Нетаньяху прокомментировал на своей странице в Twitter в четверг, 27 мая. Он написал, что "аморальное автоматическое большинство в Совете" снова "обеляет геноцидную террористическую организацию" ХАМАС.
Это движение, по словам израильского премьера, было преднамеренно нацелено на гражданское население, "превращая мирных жителей Газы в живые щиты".
В резолюции виновной делают "демократию, действующую на законных основаниях для защиты своих граждан от тысяч неизбирательных ракетных обстрелов"
"Эта пародия представляет собой издевательство над международным правом и поощряет террористов во всем мире", – подытожил Нетаньяху.
Добавим: в принятом СПЧ ООН документе содержится призыв "срочно создать постоянно действующую независимую международную комиссию... для расследования на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле всех предполагаемых нарушений международного гуманитарного права".
О развитии конфликта Израиля и Палестины читайте в нашем материале по ссылке. О причинах эскалации можно прочитать здесь.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
в ночь на 21 мая с 02:00 начало действовать перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС.
Обстрелы с обеих сторон конфликта прекратились, а некоторые города уже начали возвращаться к нормальной жизни.
Президент США Джо Байден пообещал пополнить ЦАХАЛ перехватчиками ракет для системы "Железный купол" и помочь восстановить сектор Газа.
Ущерб от ракетных обстрелов из сектора Газа и вандализма во время беспорядков в Израиле составил около 250 млн шекелей (примерно 76,7 млн долларов).