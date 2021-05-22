В Израиле озвучили сумму ущерба от ракетных обстрелов из Газы

Ущерб от ракетных обстрелов из сектора Газа и вандализма во время беспорядков в Израиле составил около 250 млн шекелей (примерно 76,7 млн долларов). Больше всего пострадал город Ашкелон.

Такие данные обнародовало израильское Налоговое управление, передает newsru.co.il. Всего в ведомство поступило более 5 тысяч исков об ущербе на момент окончания операции "Страж стен".

Так, в Ашкелоне повреждены 787 квартир и подано 1 087 исков, в Ашдоде повреждено 228 квартир (подано 359 исков), в Рамат-Гане повреждено 277 квартир (подано 254 иска), в Холоне повреждено 188 квартир (249 исков), в Петах-Тикве повреждены 182 квартиры, в Гиватаиме – 136, а в Тель-Авиве – 77 квартир. Также повреждены несколько зданий в Яффо.

В Южном округе, который расположен в 40 километрах от сектора Газа, подано 2 585 исков, в Гуш-Дане – 2 336, в Иерусалимской округе – 81, а в Хайфском – 253.

В то же время на юге страны были повреждены 868 автомобилей, в Гуш-Дане – 684, в районе Хайфы – 111, в районе Иерусалима – 61.

В стране из поврежденных жилищ переселили 170 семей. Они временно проживают в отелях за счет Налогового управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 21 мая вступило в силу перемирие между Израилем и палестинским исламистским движением ХАМАС. Также прекратились и обстрелы с обеих сторон.

В ряде городов Израиля уже начали возвращаться к нормальной жизни, а военные сняли многие ограничения.