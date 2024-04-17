'Не соответствует нормам и ценностям': Боррель призвал Грузию не усложнять себе путь в ЕС из-за закона об 'иноагентах'

В среду, 17 апреля, Грузия приняла скандальный законопроект "об иностранных агентах". Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на это, отметив, что официальный Тбилиси может столкнуться с проблемами при вступлении в Европейский Союз.

Его заявление опубликовано на сайте ЕС. "Сегодня парламент Грузии принял закон о "прозрачности иностранного влияния" в первом чтении, несмотря на неоднократные призывы Евросоюза отказаться от этого закона и несмотря на массовые протесты", – говорится в нем.

По словам Борреля, это очень тревожное событие и окончательное принятие этого закона негативно повлияет на прогресс Грузии на пути к ЕС. Он подчеркнул, что этот закон не соответствует основным нормам и ценностям ЕС.

"В Грузии существует активное гражданское общество, которое способствует успешному продвижению страны к членству в ЕС. Предлагаемый закон ограничит возможности гражданского общества и средств массовой информации свободно действовать, может ограничить свободу выражения мнений и несправедливо стигматизировать организации, которые приносят пользу гражданам Грузии", – объяснил верховный представитель ЕС.

Он добавил, что ЕС настоятельно призывает Грузию воздержаться от принятия законов, которые могут поставить под угрозу путь Грузии в ЕС, "путь, который поддерживает подавляющее большинство граждан Грузии".

Ранее сообщалось, что в грузинской столице Тбилиси продолжаются акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Как сообщают с места событий, проспект Руставели, где находится парламент страны, переполнен, хотя силовики пытаются его освободить.

Как сообщал OBOZ.UA, вчера правоохранители также применяли против людей водометы и слезоточивый газ.

Скандальный законопроект пророссийский парламент Грузии пытается "протащить" с весны прошлого года. В марте 2023 года тысячи грузин вышли на акцию протеста под парламент в Тбилиси из-за закона об "иноагентах", который имеет огромное сходство с диктаторским законодательством страны-агрессора РФ.

Еще 7 марта парламент Грузии принял в первом чтении законопроект. Но уже 10 марта депутаты отклонили проект закона об "иноагентах", вызвавший массовые акции протеста.

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