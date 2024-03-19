'Не хватило смелости': Огрызко раскритиковал западных партнеров Украины за половинчатую реакцию на 'выборы' Путина

Фактически мировое сообщество не признало так называемые выборы президента в РФ. Однако на следующий шаг – не признавать Владимира Путина президентом страны – Западу пока "не хватило смелости".

Такое мнение OBOZ.UA высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Он назвал это вопросом, на который у нас пока нет четкого ответа.

Можно привести примеры, когда Запад по этим вопросам действовал достаточно последовательно. Так было с Лукашенко, которого большинство мирового сообщества не признало президентом Беларуси. Аналогично Запад осудил проведение так называемых выборов на оккупированных территориях Украины. "Это правильно, он четко сказал, что здесь не может быть двух мнений, это украинские территории", – напомнил Огрызко.

"Также Запад сказал, что выборы в России были непрозрачными, были нечестными, были такими, которые нельзя признать легитимными. Следовательно, это правильный вывод. Но за этим выводом следовало сделать следующий вывод", – подчеркнул дипломат.

"Если эти выборы не легитимны по своей сути, тогда каким образом можно признать легитимным победителя этих выборов Путина? Вот тут как раз у наших западных партнеров, знаете, немного не хватило смелости", отметил эксперт.

Огрызко напомнил, что только немецкий МИД заявил: они не будут добавлять перед фамилией Путин никаких определений. "Не президент Путин, а просто Путин. Я искренне верю, что это начало верного пути", – добавил дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, один из лидеров террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания поздравил Владимира Путина с "победой" на псевдовыборах президента России. Также диктатора поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – он заявил, что Анкара готова играть роль посредника ради возвращения Украины и России за стол переговоров.

Это свидетельствует о том, что в мире сейчас формируется диктаторский интернационал, уточнил дипломат Владимир Огрызко.

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