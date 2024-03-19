'Формируется диктаторский интернационал': Огрызко объяснил, что стоит за поздравлениями Путина с победой на 'выборах'

Российский диктатор Владимир Путин ожидаемо снова победил на так называемых выборах президента РФ. С этим его сразу же поздравили лидеры ряда стран мира: первым был президент Венесуэлы Николас Мадуро, его примеру последовали лидеры Никарагуа, Кубы, Гондураса, Северной Кореи, Таджикистана и Узбекистана.

Это свидетельствует о том, что в мире сейчас формируется "диктаторский интернационал". Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал украинский дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

"Здесь надо смотреть на эти вещи в таком более широком контексте. То есть речь идет о том, что сегодня в мире решается вопрос, по какому пути этот мир пойдет дальше. Или по пути демократии, или по пути диктатуры", – отметил он.

К пулу "диктаторского интернационала" относятся, кроме вышеперечисленных государств, еще и Иран и Китай. Эти режимы объединяются для того, чтобы противопоставить себя демократическому миру.

"И потому здесь ничего удивительного нет. Я думаю, что это не окончательный список. К сожалению, еще найдутся пару стран, которые в конечном счете Путина поддержат. Но думаю, что на самом деле мы уже давно осознаем это все и живем в понимании того, что или мы, или они. Здесь, к сожалению, по-другому смотреть на эту ситуацию нельзя", – подчеркнул Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, один из лидеров террористической группировки ХАМАС Исмаил Хания поздравил Владимира Путина с "победой" на псевдовыборах президента России. Также диктатора поздравил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – он также заявил, что Анкара готова играть роль посредника ради возвращения Украины и России за стол переговоров.

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