'Не будет способствовать миру': в США прокомментировали поездку Орбана в Москву

В Соединенных Штатах Америки прокомментировали визит венгерского премьера Виктора Орбана в Москву, где он встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. В Вашигтоне обеспокоены тем, что политик не использовал эту поездку для того, чтобы поспособствовать установлению мира в Украине.

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Об этом в пятницу, 5 июля, во время брифинга заявил высокопоставленный представитель администрации США, передает "Укринформ".

"Мы обеспокоены тем, что премьер-министр Орбан решил совершить поездку в Москву, которая не будет способствовать ни делу мира, ни суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины", – сказал он.

Чиновник также повторил официальную позицию Штатов касательно того, что "Россия могла бы уже сегодня завершить эту войну, прекратив агрессию против Украины".

Напомним, что Виктор Орбан 5 июля прибыл "с мирной миссией" в столицу страны-агрессора РФ Москвы. На встречу политика с российским диктатором Владимиром Путиным через несколько дней после того, как он был в Киеве и призвал к прекращению огня перед переговорами, отреагировали в МИД Украины.

Во время встречи российский диктатор напомнил о своем ультиматуме относительно начала переговоров с Украиной. В то же время Виктор Орбан после публичной части встречи с Путиным опубликовал в сети фотографию с надписью о необходимости действовать ради мира.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, комментируя визит Орбана, заявила, что никакое умиротворение не способно остановить агрессивную войну российского диктатора Владимира Путина против Украины.

– Премьер-министр Чехии Петр Фиала прокомментировал визит своего венгерского коллеги Виктора Орбана в столицу государства-террориста России Москву. Он заявил, что у политика нет мандата вести переговоры от имени Евросоюза с диктатором Владимиром Путиным.

– А генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Виктор Орбан должен рассказать о результатах своего визита в Москву на саммите Альянса.

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