Названа возможная причина крушения пассажирского Boeing 737 в Индонезии
Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после вылета из столицы Индонезии (Джакарта) 9 января проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Это могло стать вероятной причиной его крушения в Яванское море.
Такую информацию рассказала журналистам представитель индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики (BMKG) Дэни Сэптиади. Ее слова цитирует Detik News.
Отмечается, что метеорологи зафиксировали днем 9 января кучево-дождевое облако с радиусом облаков около 15 км. Кроме того, температура верхней части облаков достигала около -70°C.
"Это указывает на высокую нестабильность, и самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через облако", – сказала специалист.
Она подчеркнула, что в субботу шел ливень от умеренного до сильного, сопровождаемый молнией. При этом видимость составляла около 2 км, а "это условие подходит для взлета или посадки".
Напомним: Boeing 737-500 9 января летел из Джакарты в Понтианак, связь с ним пропала примерно в 13:30. В авиакомпании Sriwijaya Air не выступили с официальным заявлением о трагедии с самолетом. Детально с хроникой авиакатастрофы в Индонезии можно ознакомиться здесь.
Как сообщал OBOZREVATEL:
один из рыбаков в архипелаге Серибу в Индонезии стал очевидцем крушения самолета Boeing 737-500 и рассказал подробности.
В МИД Украины отметили, что украинцев на борту индонезийского самолета не было.
10 января дайверы обнаружили вероятное место падения Boeing 737-500 в Яванском море.
Также были найдены "черные ящики" и другие фрагменты разбившегося самолета.