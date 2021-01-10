Названа возможная причина крушения пассажирского Boeing 737 в Индонезии

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air вскоре после вылета из столицы Индонезии (Джакарта) 9 января проходил через грозовой фронт и оказался в зоне сильной турбулентности. Это могло стать вероятной причиной его крушения в Яванское море.

Такую информацию рассказала журналистам представитель индонезийского Агентства метеорологии, климата и геофизики (BMKG) Дэни Сэптиади. Ее слова цитирует Detik News.

Отмечается, что метеорологи зафиксировали днем 9 января кучево-дождевое облако с радиусом облаков около 15 км. Кроме того, температура верхней части облаков достигала около -70°C.

"Это указывает на высокую нестабильность, и самолет, должно быть, испытал сильную турбулентность при прохождении через облако", – сказала специалист.

Она подчеркнула, что в субботу шел ливень от умеренного до сильного, сопровождаемый молнией. При этом видимость составляла около 2 км, а "это условие подходит для взлета или посадки".

Напомним: Boeing 737-500 9 января летел из Джакарты в Понтианак, связь с ним пропала примерно в 13:30. В авиакомпании Sriwijaya Air не выступили с официальным заявлением о трагедии с самолетом. Детально с хроникой авиакатастрофы в Индонезии можно ознакомиться здесь.

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