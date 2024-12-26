Финляндия подозревает в повреждении энергокабеля в Балтийском море танкер 'теневого' флота России – Financial Times

Финляндия начала расследование по инциденту, произошедшему в Балтийском море, где был поврежден подводный энергокабель Estlink 2, соединяющий Финляндию и Эстонию. Согласно информации финских властей, к этому повреждению мог быть причастен танкер Eagle S, принадлежащий к "теневому" флоту России.

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Об этом пишет Financial Times. Судно под названием Eagle S было остановлено финскими властями после того, как в среду был отключен подводный электрический кабель Estlink 2 в Финском заливе.

Танкер, перевозивший нефть из России в Египет и зарегистрированный на островах Кука, был зафиксирован над кабелем во время инцидента. Финская полиция подозревает, что якорь судна повредил кабель.

Президент Финляндии Александр Стубб в своем заявлении подчеркнул необходимость предотвратить угрозы от судов, принадлежащих российскому "теневому" флоту. Этот флот состоит из старых, часто плохо обслуживаемых судов, используемых Россией для обхода международных санкций на экспорт нефти.

Этот инцидент стал уже не первым в серии атак на критическую инфраструктуру Балтийского моря. Ранее иностранные суда, в том числе китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear, повредили газопровод между Финляндией и Эстонией. Однако в последнем случае танкер Eagle S добровольно остановился в финских водах, что позволило избежать вопросов юрисдикции.

Правительство Эстонии подтвердило, что повреждение кабеля не повлияет на поставки электроэнергии, но отметило, что это создает дополнительное давление на страну, поскольку Estlink 2 использовался для импорта электроэнергии из Финляндии. Эстония была вынуждена импортировать электроэнергию из России для покрытия дефицита.

Финские власти не исключают, что повреждение кабеля могло быть умышленным, и предполагает, что Россия может быть причастна к этому инциденту, финансируя такие действия через свои "теневые" флоты. Европейская комиссия уже заявила, что работает с финскими властями и осуждает любые атаки на критическую инфраструктуру Европы. В своем заявлении комиссия также пообещала принять дальнейшие меры, включая санкции против "теневого" флота России.

Экологи неоднократно предупреждали об опасности, которую несут старые и плохо обслуживаемые суда в регионе. Они могут представлять серьезную угрозу для окружающей среды и безопасности морских перевозок.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря произошел разрыв интернет-кабеля между Финляндией и Швецией на финской территории. Местные правоохранители рассматривали версию диверсии.

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