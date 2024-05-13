Наступление Израиля на Рафах спровоцирует анархию, но не уничтожит ХАМАС, – Блинкен

Полномасштабное наступление Израиля на город Рафах в Газе спровоцирует анархию, но не уничтожит ХАМАС. Вашингтон усилил кампанию давления против такого приступа.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает France 24. Также советник по национальной безопасности США Джейк Салливан в разговоре с израильским коллегой Цахи Ханегби выразил обеспокоенность Вашингтона подготовкой наступления на Рафах, где скрывается от войны более одного миллиона человек.

Собеседник ответил, что "Израиль учитывает обеспокоенность США", однако подробности СМИ не приводят.

Напомним, ранее Блинкен заявил, что Вашингтон не поддержит военную операцию Израиля в городе Рафах на юге сектора Газа без "надежного плана защиты гражданского населения", а также не будет передавать ЦАХАЛ некоторые типы вооружения, в том числе тяжелые бомбы, "учитывая влияние, которое они могут оказать на густонаселенные районы".

"Мы четко дали понять, что если Израиль начнет крупную военную операцию в Рафахе, то существуют определенные системы, которые мы не собираемся поддерживать и поставлять для этой операции", – сказал Блинкен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 11 апреля Израиль призвал палестинцев эвакуироваться из города Рафах в секторе Газа через листовки и социальные сети. Это говорит о том, что ЦАХАЛ планирует расширить там свое наземное наступление.

– В докладе Госдепа США, поданном в Конгресс страны, говорится, что Израиль, возможно, нарушил международное гуманитарное право во время вооруженного конфликта с ХАМАС в секторе Газа. В документе отмечается, что использование американского вооружения израильскими силами безопасности с 7 октября "может быть несовместимо с международными гуманитарными нормами и правами".

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