'Не видим план защиты людей': Блинкен объяснил, почему США против операции Израиля в Рафахе

США не поддержат военную операцию Израиля в городе Рафах на юге сектора Газы без "надежного плана по защите гражданского населения". Вашингтон не будет передавать ЦАХАЛ некоторые типы вооружения, в частности тяжелые бомбы, "учитывая воздействие, которое они могут оказать на густонаселенные районы".

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 12 мая, передает, CBS News. По его словам, президент США Джо Байден очень четко дал понять, что Израиль "должен защищать гражданское население и гарантировать, что гуманитарная помощь попадет к тем, кто в ней нуждается".

"С первого дня президент Байден был полон решимости поддержать Израиль в защите себя и в попытках сделать так, чтобы события 7 октября никогда не повторились. В то же время он очень ясно дал понять, что при этом крайне важно, чтобы Израиль защищал мирное население и обеспечивал доставку гуманитарной помощи тем, кто в ней нуждается", – сказал Блинкен.

Он добавил, что "ни один президент не сделал больше для защиты Израиля, когда это действительно имело значение, чем Джо Байден". Но В течении последний месяцев в Белом доме "очень четко выражали обеспокоенность по поводу крупной военной операции в Рафахе".

"Мы ясно дали понять, что если Израиль начнет крупную военную операцию в Рафахе, то существуют определенные системы, которые мы не собираемся поддерживать и поставлять для этой операции", – сказал Блинкен.

Также госсекретарь дал понять, что США хотят разработать план действий после окончания войны в Газе. Он отметил, что ХАМАС может вернуться в те части Газы, которые очистил Израиль. И даже если Израиль добьется первоначального успеха в Рафахе, то он может оказаться неустойчивым.

"В данный момент траектория, на которой находится Израиль, заключается в том, что даже если он войдет и начнет активные действия в Рафахе, там все равно останутся тысячи вооруженных боевиков ХАМАС. Это означает, что Израиль потенциально может унаследовать повстанческое движение или вакуум, заполненный хаосом, анархией и, вероятно, заполненный ХАМАС", – сказал он.

Отметим, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и Верховный комиссар по правам человека Фолькер Тюрк предостерегли Израиль от вторжения в Рафах.

Гутерреш подчеркнул, что полномасштабная военная операция в Рафахе "будет иметь катастрофические последствия, поэтому ей нужно предотвратить". А Тюрк заявил журналистам, что он глубоко огорчен скорым ухудшением ситуации в Газе, "поскольку израильские силы усиливают воздушные удары" по всей территории сектора.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не впервые остается один на один с врагом и, соответственно, может "стоять одна" в войне с террористической группировкой ХАМАС. Так он ответил на предупреждение США о прекращении поставок оружия израильским военным.

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