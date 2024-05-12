Палестинцы срочно покидают Рафах после предупреждения Израиля

В субботу, 11 апреля, Израиль призвал палестинцев эвакуироваться из города Рафах в секторе Газа через листовки и социальные сети. Это говорит о том, что ЦАХАЛ планирует расширить там свое наземное наступление.

На призыв израильских военных отреагировали более 100 тысяч жителей Рафаха, которые покинули город перед неизбежной атакой. Об этом пишет The Guardian.

"Дороги, ведущие из Рафаха, были забиты длинными колоннами молодых и старых, больных и здоровых, которые ехали в перегруженных пикапах и побитых автомобилях, в повозках. Многие шли, неся свои вещи, под палящим солнцем. Некоторых везли в инвалидных колясках или даже несли", – говорится в сообщении.

На данный момент люди продолжают покидать Рафах. Согласно подсчетам официальных лиц Организации Объединенных Наций в городе, общее количество выехавших уже превышает 280 тысяч человек, причем почти половина покинула город за последние 24 часа.

По их словам, Рафах сейчас "пустеет", и ожидается, что в воскресенье огромное количество людей покинет город.

Тем временем израильские военные заявили, что они продолжают оперативные действия против боевиков ХАМАС в восточном Рафахе и на стороне Газы от перехода "Рафах".

Ранее, 6 мая, Израиль нанес более 50 ударов по террористическим объектам в районе Рафаха. Армия обороны страны назвала это началом военной операции в городе.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Израиля Йоав Галант пообещал, что операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС в Газе не будет ликвидирован. Также военную операцию в городе может прекратить "возвращение первого заложника".

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