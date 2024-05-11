США считают, что использование Израилем их оружия могло нарушить международное право

Израиль, возможно, нарушил международное гуманитарное право во время вооруженного конфликта с террористами ХАМАС в секторе Газа. Именно так сказано в докладе Государственного департамента США, поданном в Конгресс страны. Однако в документе есть положения, противоречащие друг другу. Избегая однозначной формулировки, Госдеп США ссылается на сложности в оценке характера конфликта.

В документе отмечается, что использование американского вооружения израильскими силами безопасности с 7 октября "может быть несовместимо с международными гуманитарными нормами и правами". Несмотря на такую формулировку, этот доклад еще сильнее ухудшит отношения между США и Израилем, считает Reuters.

"Израиль не поделился полной информацией, чтобы проверить, использовались ли оборонные изделия США в конкретных действиях, которые, как утверждалось, являются нарушениями международного гуманитарного права в Газе или на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме", - говорится в докладе.

В Госдепе также отметили, что считают соответствующими действительности заверения Израиля в том, что он использует американское оружие в рамках международных прав.

В Конгрессе уже заявили, что администрация Байдена "уклонилась от всех сложных вопросов" и "предоставляет отчеты, противоречащие сами себе".

Также в докладе говорится, что Израиль столкнулся с "чрезвычайным военным вызовом", поскольку террористы ХАМАС "использовали палестинцев для прикрытия". Также отмечается, что "нет прямых доказательств", "что израильское правительство запрещает либо ограничивает транспортировку, либо снабжение гуманитарной помощью" в регион.

В то же время в отчете подчеркнуто, что ситуация с доступом к гуманитарной помощи в секторе Газа все еще является "большим вызовом", хотя и "имеет тенденцию к улучшению".

Как сообщал OBOZ.UA, США уже приостановили поставки бомб Израиля из-за начала военной операции в Рафахе в секторе Газа. Президент США Джо Байден в отдельности заявил, что Соединенные Штаты откажутся от поставок вооружения, включая артиллерийские снаряды, если в Рафах вторгнутся военные ЦАХАЛ.

Пока в США ждут начала военной операции в Рафахе, израильские войска взяли под свой контроль и закрыли контрольно-пропускной пункт этого города с Египтом. В ЦАХАЛе заявили, что они проводят "целенаправленные рейды" против террористов ХАМАС непосредственно в городе.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что операция в Рафахе не прекратится, пока ХАМАС в Газе не будет ликвидирован.

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