В США состоялись первые дебаты кандидатов в вице-президенты Венса и Волза: какие заявления прозвучали

В Нью-Йорке, США, прошли первые дебаты кандидатов в вице-президенты – представителя республиканцев Джей Ди Венса и демократа Тима Уолза. Аналитики оценили их выступления как "продолжение линии" кандидатов в президенты Дональда Трампа и Камалы Гаррис. Об Украине в дискуссии речь не шла.

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Как пишет CBS News, в общем-то дебаты были достаточно содержательными. Зрители телеканала считают, что по их результатам Ди Вэнс минимально победил Уолза. 42% проголосовали за республиканца, 41% за демократа. Еще 17% не определились.

Оба кандидата задали вопрос о внешней политике, иммиграции, абортах, экономике и т.д.

Но самые противоречивые разговоры состоялись ближе к концу, когда Вэнс и Уолз столкнулись по поводу действий бывшего президента Дональда Трампа после выборов 2020 года. Кроме того, собеседники категорически подвергли критике друг друга за подходы к внешней политике.

О миграционной политике

Джей Ди Вэнс заявил, что в случае победы Трампа на президентских выборах США депортируют около 1 млн нелегалов с судимостью. Кандидат в вице-президенты раскритиковал демократов за то, что они "создали миграционный кризис".

В то же время Уолз напомнил, что Трамп четыре года был у власти, однако так и не выполнил своих обещаний по стене на границе с Мексикой.

"Было построено менее 2% этой стены, и Мексика не заплатила ни копейки. И вот мы снова здесь, спустя девять лет после того, как он спустился с эскалатора, дегуманизируя людей и говоря им, что он собирается сделать", – отметил представитель демократов.

О ситуации на Ближнем Востоке

Демократ Уолз убежден, что Израиль имеет право защищаться от атак Ирана. Также он убежден, что страна сейчас ближе к ядерному оружию из-за "непостоянного лидерства Дональда Трампа" и его выхода из иранского ядерного соглашения. Также он отметил фундаментальные интересы США в ближневосточном регионе.

Республиканец Вэнс назвал превентивный удар Израиля по Ирану его личным делом, тогда как США "должны поддерживать союзников, где бы они ни были". Политик обвинил администрацию Джо Байдена в "размораживании $100 млрд иранских активов", хотя журналисты не нашли никаких доказательств этого утверждения.

О Дональде Трампе

Уолз заявил, что кандидат в президенты от республиканцев "очень четко показал, кем он является" во время дебатов против Камалы Гаррис.

"Да дело не только в этом. Те, кто был ближе к Трампу, понимают, насколько он опасен, когда мир находится в такой опасности", – раскритиковал он республиканца.

"Со стороны вице-президентки Гаррис мы увидели стабильное лидерство. Мы наблюдаем стабильность, способную привлечь коалиции, объединить их, понимая, что наши союзники важны", – добавил Уолз.

Джей Ди Венс, который в прошлом критиковал Дональда Трампа и сравнивал его с Гитлером, заявил, что ошибался по поводу политика. По словам кандидата в вице-президенты, во времена президентства, лидер республиканцев "фактически обеспечил стабильность в мире, сделав это путем установления эффективного сдерживания".

Об Украине

Оба кандидата практически не упоминали войну РФ против Украины. Однако демократ Уолз подчеркнул, что риторика Трампа относительно соглашений с диктаторами вроде Путина и Ким Чен Ина опасна и вредит интересам США.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В своей предвыборной речи в Эре менее чем за 40 дней до ноября выборов президента США кандидат Дональд Трамп призвал "объявить импичмент и привлечь к ответственности" свою оппонентку-демократку Камалу Гаррис. Он считает, что нынешняя администрация провалила вопросы безопасности американской границы, и даже попытался обвинить вице-президента в смертях людей, убитых нелегальными иммигрантами.

– Также Трамп назвал свою оппонентку на президентских выборах, кандидатку от Демократической партии Камалу Гаррис, "психически отсталой". В ответ команда Гаррис показала на футбольном матче, где присутствовал Трамп, агитационный ролик с предложением к одиозному кандидату провести еще одни дебаты.

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