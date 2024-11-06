"Надо уважать выбор американцев": Пристайко объяснил, почему победа Трампа на президентских выборах стала возможной
Избрав президентом кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, американский народ показал, что хочет перемен. Украинцы, прежде всего, должны уважать выбор американцев, а уже потом думать, как это повлияет на события в нашем государстве, в частности, на войну с Россией.
Об этом в интервью OBOZ.UA сказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании, экс-министр иностранных дел Украины, экс-председатель миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. Он считает, что многие обозреватели и политики ошиблись, насколько Соединенные Штаты хотят перемен.
"И ситуация действительно будет сложна для тех, кто поставил все карты на Харрис, но для этого есть искусство политики и дипломатии, чтобы осознавать возможность планировать свои действия в условиях неопределенности. Нам же нужно начать с того, что уважать выбор наших партнеров и друзей американцев. А уже потом высказываться и думать, каким образом это будет влиять на Украину", – сказал дипломат.
По словам Пристайко, долгое время ценности, пропагандированные, в частности, демократами Соединенных Штатов, перестали быть приемлемыми или интересными в большинстве западной цивилизации. Но это естественный процесс, отметил эксперт.
Напомним: лидер Республиканской партии Дональд Трамп, предварительно, побеждает на выборах президента США. Он опередил представительницу Демократической партии и нынешнего вице-президента Камалу Харрис, получив необходимые 270 голосов избирателей.
Инаугурация новоизбранного президента США, предварительно, запланирована на понедельник, 20 января 2025 года. Республиканец уже официально объявил о своем выигрыше на выборах, назвав себя 47-м президентом Соединенных Штатов и пообещав привести страну в новую эру процветания.
При этом Трамп станцевал под песню рок-группы Village People "YMCA".
По словам эксперта Александра Краева, говоря выборы в США по поводу украинских интересов, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучше" или "хуже" – важнее определить, кто из них будет менее рискованным.
Доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени И.И. Мечникова Владимир Дубовик считает, что Трамп, по всей видимости, не сможет завершить войну в Украине так быстро, как заявлял об этом ранее. Вероятно, этому будут предшествовать переговоры и дискуссии между Киевом и Вашингтоном, а также определенный торг. В то же время, скорее всего, политик будет пытаться оказать давление на Киев, чтобы Украина согласилась пойти на территориальные уступки.
Как сообщал OBOZ.UA, после объявления о победе Дональда Трампа на президентских выборах в США букмекеры начали принимать ставки на то, сможет ли он прекратить войну в Украине в течение 90 дней после вступления в должность. В настоящее время ставки колеблются в диапазоне от 36% до 56%.
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